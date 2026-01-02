Zwei Leichenfunde auf Mallorca rund um Silvester – Polizei ermittelt
Rund um Silvester hat es auf Mallorca gleich zwei Leichenfunde gegeben. Die Umstände werfen viele Fragen auf. In einem Fall ist sogar von Blutspuren die Rede
Rund um den Jahreswechsel haben Passanten auf Mallorca unabhängig voneinander zwei Leichen entdeckt. An einem der Körper fanden sich Blutspuren.
Zum ersten Fund kam es noch vor dem Start ins neue Jahr am Mittwoch (31.12.). Ein Obdachloser fand in der Nähe des sogenannten Drogendorfs Son Banya nahe dem Einkaufszentrum Fan eine verweste Leiche. Er rannte schreiend zu den Hütten in der Barackensiedlung.
Eine Streife der Guardia Civil, die Alkohol- und Drogentests an der Zufahrt zur Siedlung durchführte, nahm sich der Sache an. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann bereits vor Monaten verstarb. Er war sommerlich gekleidet und die Verwesung entsprechend fortgeschritten.
Möglich ist ein Sturz oder eine Überdosis Drogen. Die Beamten wollen die Vermisstenmeldungen durchgehen, um die Person identifizieren zu können.
Obdachloser im Carrer Cotlliure verstorben
Zum zweiten Leichenfund kam es am Donnerstagmorgen (1.1.) im Carrer Cotlliure, ebenfalls eine Straße mit zweifelhaftem Ruf wegen diverser Drogengeschäfte. Bei dem Toten soll es sich um einen 53-jährigen Obdachlosen handeln, der vor zwei Wochen aus einem Obdachlosenheim auszog.
Die Ortspolizei war nach der Meldung durch Anwohner zuerst vor Ort und holte beim Anblick der Blutflecken die Nationalpolizei hinzu. Der Mann litt an einer schweren Krankheit. Eine Autopsie soll weitere Erkenntnisse bringen.
