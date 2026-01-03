Direkt am Meer: Abriss eines Schandflecks im Urlaubsort Bendinat beschlossen

In dem bei Urlaubern beliebten Küstenort Bendinat im Südwesten von Mallorca wird bald ein Schandfleck direkt am Meer verschwinden. Wie die balearische Landesregierung jetzt beschlossen hat, soll eine Bauruine in Cala Oli direkt am Meer abgerissen werden.

Sicherheitsrisiken

„Dadurch soll eine Nutzung ohne gültigen Rechtstitel beseitigt, Risiken reduziert und der Küstenabschnitt wiederhergestellt werden“, erklären die Verantwortlichen der Landesregierung in einer Pressemitteilung. Konkret geht es um eine Fläche von knapp 195 Quadratmetern. Das mehrstöckige Wohnhaus im Gemeindegebiet Calvià ist direkt in den steilen Felshang gebaut, wird aber nicht genutzt - nicht zuletzt deshalb, weil die Bebauung so nah am Meer laut aktuell geltender Gesetzgebung unzulässig ist.

Nicht nur die bauliche Unrechtmäßigkeit habe zu der Abriss-Entscheidung geführt. Zusätzlich gingen von dem verfallenden Gebäude Sicherheitsrisiken aus, so die Erklärung der Landesregierung weiter. Man wolle nun die natürliche Küstenlandschaft wiederherstellen. /somo

