Mutige Rettung in Palma: Bewohner bei Feuer eingeschlossen – Polizistin reagiert schnell

Als ein Auto in Flammen aufging, griff das Feuer auf ein Wohnhaus über – eine Polizistin bewahrte drei Menschen vor dem Schlimmsten.

Mehrere Feuerwehrleute bei dem Einsatz in Pere Garau / Nationalpolizei

Mehrere Feuerwehrleute bei dem Einsatz in Pere Garau / Nationalpolizei

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Die Nationalpolizei hat auf Mallorca drei Menschen mit eingeschränkter Mobilität geholfen, die wegen eines Brandes im Palmesaner Stadtteil Pere Garau in einem Gebäude eingeschlossen waren.

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Mittwoch (31.12.) gegen 1 Uhr nachts im Carrer Gabriel Carbonell. Der Brand brach in einem Auto aus und griff rasch auf weitere Fahrzeuge und die Fassade eines Mehrfamilienhauses über. Starker Rauch entstand, das Gebäude wurde evakuiert.

Im Zimmer eingeschlossen

Nur drei Bewohner konnten den Angaben zufolge wegen körperlicher Einschränkungen nicht auf die Straße gebracht werden. Kurzerhand entschied eine Beamtin der Nationalpolizei, sie in einem Zimmer unterzubringen, das weit vom Feuer entfernt war. Sie schloss alle Türen und blieb die ganze Zeit bei den Betroffenen, um sie zu beruhigen.

Schließlich gelang es mehreren Einheiten der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Die Polizistin und die Bewohner blieben unverletzt. /somo

