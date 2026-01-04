Mutige Rettung in Palma: Bewohner bei Feuer eingeschlossen – Polizistin reagiert schnell
Als ein Auto in Flammen aufging, griff das Feuer auf ein Wohnhaus über – eine Polizistin bewahrte drei Menschen vor dem Schlimmsten.
Die Nationalpolizei hat auf Mallorca drei Menschen mit eingeschränkter Mobilität geholfen, die wegen eines Brandes im Palmesaner Stadtteil Pere Garau in einem Gebäude eingeschlossen waren.
Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Mittwoch (31.12.) gegen 1 Uhr nachts im Carrer Gabriel Carbonell. Der Brand brach in einem Auto aus und griff rasch auf weitere Fahrzeuge und die Fassade eines Mehrfamilienhauses über. Starker Rauch entstand, das Gebäude wurde evakuiert.
Im Zimmer eingeschlossen
Nur drei Bewohner konnten den Angaben zufolge wegen körperlicher Einschränkungen nicht auf die Straße gebracht werden. Kurzerhand entschied eine Beamtin der Nationalpolizei, sie in einem Zimmer unterzubringen, das weit vom Feuer entfernt war. Sie schloss alle Türen und blieb die ganze Zeit bei den Betroffenen, um sie zu beruhigen.
Schließlich gelang es mehreren Einheiten der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Die Polizistin und die Bewohner blieben unverletzt. /somo
Abonnieren, um zu lesen
- Trauer auf Mallorca: Deutscher Auswanderer Ronald B. stirbt über ein Jahr nach Prügelattacke
- Wintereinbruch auf Mallorca: Schnee, Minusgrade und Sturmböen erwartet
- Zum ersten Mal bei 'Goodbye Deutschland': Diese Mallorca-Auswanderer wollen ein Pilates-Café eröffnen
- Direkt am Meer: Abriss eines Schandflecks im Urlaubsort Bendinat beschlossen
- Heilige Drei Könige in Palma: Der Umzug nimmt in der Motorworld Gestalt an
- Koffer abgestellt und weggerannt: Passagier löst Bombenalarm am Flughafen Mallorca aus
- Promi-Magnet und Kultküche: Betreiberwechsel im Celler Son Toreó in Sineu nach 93 Jahren
- Anwohner entnervt: Alarmanlage eines Hotels an der Playa schrillt seit Wochen ohne Pause