Warnung, Wind und Wellen: Wetter bringt Ankunft der Heiligen Drei Könige durcheinander

Für die Natur ist es ein Segen - für alle, die auf sonnige Weihnachtsferien auf Mallorca gehofft hatten, eher eine Enttäuschung: Es bleibt nass und grau auf Mallorca. Auch die Ankunft der Heiligen Drei Könige, die in vielen Gemeinden am Montag (5.1.) groß zelebriert wird, droht, ins Wasser zu fallen.

Keine Sonne am Sonntag

Der Sonntag (4.1.) ist grau gestartet und daran dürfte sich laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet auch zunächst einmal nichts ändern. Den ganzen Tag über sind Wolken angesagt. Immerhin: Der morgendliche Regen dürfte gegen Mittag aufhören. Im weiteren Tagesverlauf sinkt die Regenwahrscheinlichkeit auf der ganzen Insel auf 0 Prozent. Dennoch bleibt es eher ungemütlich, die Temperaturen erreichen höchstens 11 Grad, in der Nacht sinken sie auf bis zu 7 Grad in Sóller. Die Schneefallgrenze liegt bei 500 Metern.

Zu viele Wellen für die Könige

Für viele Familien viel wichtiger: Das Wetter um den lang ersehnten Dreikönigstag. Der große Umzug am Vorabend des Feiertags zieht traditionelle Tausende von kleinen und großen Besuchern nach Palma, wo die Weisen aus dem Morgenland am Hafen ankommen. Auch in zahlreichen Inseldörfern reisen die Könige bereits am 5. Januar unter großem Trara an.

Daraus dürfte in diesem Jahr möglicherweise nichts werden. Aemet hat ab 10 Uhr am Montag (5.1.) die Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs ausgerufen. Die Warnung bleibt auch den gesamten 6. Januar über bestehen. Immer wieder kann es zudem auf der ganzen Insel zu Schauern kommen, die vor allem ab Montagmittag für viel Nässe sorgen dürften. In Cala Ratjada haben die Organisatoren des Königsumzugs bereits reagiert: Wegen des hohen Wellengangs kommen die Weisen nicht wie gewohnt mit dem Schiff am Hafen des Küstenorts an, sondern starten ihre Route durch die Straßen an Land.

Am Dienstag (6.1.), wenn die langersehnten Geschenke kommen, sinkt die Regenwahrscheinlichkeit ein wenig, dennoch können immer wieder Schauer niedergehen. Es bleibt kühl bei starkem Wind und maximal 12 Grad am Tag. Glücklich die, die Indoor-Spiele geschenkt bekommen.

Es wird besser

Pünktlich zum Schulstart am Mittwoch (7.1.) blitzt dann am Morgen in großen Teilen Mallorcas die Sonne endlich wieder durch. Allerdings dürfte es sich im Tagesverlauf auch schon wieder zuziehen. Immerhin: Am Donnerstag (8.1.) und Freitag (9.1.) verziehen sich die Wolken größtenteils und es dürfte weitgehend sonnig und trocken werden.