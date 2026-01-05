Handschuhwetter auf Mallorca: Warnstufe wegen Kälte ausgegeben

Der Winter ist auf Mallorca auch wettertechnisch eingebrochen. Es herrscht Handschuhwetter auf der Insel. In den kommenden Tagen soll es sogar noch kälter werden. Der spanische Wetterdienst Aemet hat eine Warnstufe wegen Minusgraden herausgegeben.

Schon am Montag (5.1.) liegen die Höchsttemperaturen mitunter im einstelligen Bereich, was es auf Mallorca dann doch nicht so oft gibt. 9 bis 11 Grad klingen für deutsche Ohren zwar mild, gefühlt ist es aber eisig. In den kommenden Stunden soll stärkerer Regen einsetzen. Der Drei-Königs-Umzug könnte ins Wasser fallen. Manche Gemeinden haben schon kurzfristig die Route geändert. Zumal die Könige in der Regel mit dem Boot ankommen, an den Küsten wegen hoher Wellen aber die Warnstufe Gelb gilt.

In der Nacht auf Dienstag wird es gar nicht mal so viel kälter. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 8 Grad. Um 8.10 Uhr geht die Sonne auf. Das Wetter wird deutlich besser. Ein paar Wolken halten sich zwar noch am Himmel, die Regenwahrscheinlichkeit ist aber sehr gering. An den Küsten - Ausnahme Süden - gilt weiterhin Warnstufe Gelb.

Eiskalte Nacht von Dienstag auf Mittwoch

Tagsüber bleiben die Temperaturen unverändert, die Nacht wird eisig kalt. Von Mitternacht bis 8 Uhr gilt am Mittwoch die Warnstufe Gelb im Süden und der Inselmitte. Die Tiefstwerte sollen bei minus 1 Grad liegen. Sollte es Niederschläge geben - was eher unwahrscheinlich ist -, liegt die Schneefallgrenze bei 400 Metern.

Am Mittwoch starten die Temperaturen dann einen Aufwärtstrend. Es werden bis zu 14 Grad, am Donnerstag schon wieder 17 Grad. Auch nachts wird es sehr viel wärmer. Die Tiefstwerte erreichen die 10 Grad. Wenige Regenwolken sind in der Vorhersage für die kommenden Tage eingezeichnet, es dominiert der Sonnenschein in der restlichen Woche. Das regnerische Schmuddelwetter der Feiertage ist dann erstmal vorbei.