Mallorca im Wintermodus: Schnee begeistert – Verkehrschaos möglich

Auf Mallorca hat es am Montagnachmittag (5.1.) auch in niedrigeren Lagen der Serra de Tramuntana zu schneien begonnen. Die Schneefallgrenze sank zunächst auf 800 Meter über dem Meeresspiegel und könnte im Laufe des Abends und der Nacht auch noch weiter auf 500 Meter sinken. Die am Abend anstehenden Dreikönigs-Umzüge in Palma und vielen Dörfern dürften davon allerdings unbehelligt bleiben. Ungewöhnlich kalt ist es auf Mallorca aber dennoch.

Laut Alberto Darder, dem Wettermann des Regionalsenders IB3, ist es seit drei Jahren das erste Mal, dass es auch in etwas niedrigeren Lagen des Gebirges schneit. Darder dokumentierte das Schneegestöber in Videos wie diesem:

Und freute sich, auf diese Weise ein Frohes Neues Jahr wünschen zu können:

Anders als in Deutschland, wo es – wie dieser Tage – hin und wieder ja schon noch dazu kommt, ist Schneefall auf Mallorca eher selten. Um ihn zu genießen, zieht es die Bevölkerung dann massenweise in die Berge – gewöhnlich geht das mit Verkehrschaos einher. Am morgigen 6. Januar, dem Dreikönigstag, ist zudem Feiertag. Sollte es weiter schneien und der Schnee sogar liegenbleiben, dürfte es voll werden in der Serra de Tramuntana.

Auch sonst ist es auf Mallorca gerade ungewöhnlich kalt. Der spanische Wetterdienst Aemet hat wegen starker Windböen außer im Süden der Insel Warnstufe Gelb an den Küsten ausgegeben.