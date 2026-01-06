Brand in Finca bei Llucmajor: Frau rettet sich mit Sprung aus dem Fenster
Ein Kaminfeuer hat offenbar am Montagmorgen (6.1.) einen Brand in einer Finca in Llucmajor verursacht. Das Wohnzimmer wurde dabei vollständig zerstört
Eine 58-jährige Frau hat sich am Montagmorgen (6.1.) beim Sprung aus dem ersten Stock einer brennenden Finca in Llucmajor am Fuß verletzt. Das Feuer war gegen 9.30 Uhr in einer sogenannten possessió, einem traditionellen Landhaus auf Mallorca, am Ende des Camí de Son Mendívil ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Brand in der Nähe eines Kamins entzündet.
Frau von den Flammen umzingelt
In dem abgelegenen Haus lebt eine vierköpfige Familie. Während sich die übrigen Bewohner rechtzeitig ins Freie retten konnten, war die 58-Jährige von den Flammen eingeschlossen. Sie sprang aus einem Fenster im ersten Stock und zog sich dabei eine Schnittwunde am Knöchel zu, vermutlich durch ein zerbrochenes Glas. Rettungskräfte versorgten die Frau vor Ort und brachten sie anschließend ins Krankenhaus Son Llàtzer. Ihre Verletzungen wurden als leicht eingestuft.
Die Feuerwehr von Llucmajor widmete sich mit einem Großaufgebot den Löscharbeiten. Auch die Guardia Civil, die Ortspolizei von Llucmajor, der Zivilschutz und Notfallambulanzen waren im Einsatz. Die Feuerwehr kämpfte über zwei Stunden gegen die Flammen, die sich bereits über das gesamte Inventar ausgebreitet hatten. Das Wohnzimmer, in dem sich der Kamin befand, brannte vollständig aus. Der Rest des Hauses wurde durch Rauch und Hitze schwer beschädigt und ist nun unbewohnbar. /ab
