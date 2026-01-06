So kalt ist es derzeit auf Mallorca – und so bald geht es wieder kräftig aufwärts

Es sind Temperaturen, die Mallorquinerinnen und Mallorquiner definitv frösteln lassen: Pünktlich zum Dreikönigstag hat eine Kältewelle Mallorca fest im Griff. Im Gebirge sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 500 Meter über dem Meeresspiegel. Der Schnee bleibt dabei kaum liegen – unter Null dürften die Temperaturen nur in den Senken fallen.

Nur 1 Grad am Flughafen

Am Dienstagmorgen (6.1.) hat der spanische Wetterdienst Aemet für Mallorca die zu erwartenden Tiefsttemperaturen bekannt gegeben. Die Thermometersäule sinkt dabei nicht nur in der Serra de Tramuntana (Son Torrelló, Gemeinde Escorca), sondern auch am Flughafen bis auf 1 Grad. In Campos oder Binissalem sind es 2 Grad, in Sineu und Llucmajor 4 Grad und in Santanyí, Calvià, Porreres und Sa Pobla rund 5 Grad.

Im Osten der Insel ist es nicht ganz so kalt

Weniger betroffen ist der Inselosten: In Manacor und Artà werden es immerhin 7 Grad, in Muro 8 Grad, in Pollença 9 Grad und – Schwenk an die Nordküste – in Port de Sóller sogar 10 Grad.

Tagsüber werden inselweit Höchsttemperaturen von maximal 12 Grad erwartet. Am Mittwoch dürften die Temperaturen noch einmal ein wenig sinken – Aemet geht von Tiefsttemperaturen am Gefrierpunkt aus.

Und nun die gute Nachricht. Die Kältewelle soll schon bald überwunden sein. Bereits für Donnerstag sagt Aemet einen kräftigen Temperaturanstieg bis auf Höchsttemperaturen von 16 Grad voraus – das wäre dann sogar über dem langjährigen Schnitt. /ck