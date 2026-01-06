Lotería del Niño: Hauptgewinn in Sóller – Mallorca startet mit Glück ins Neue Jahr

Mallorca ist mit einem Volltreffer ins Jahr 2026 gestartet: Der Hauptpreis der traditionsreichen spanischen Dreikönigslotterie „Lotería del Niño“ ist am Montag (6.1.) auf der Insel gelandet. Die Gewinnnummer 06703, die mit zwei Millionen Euro pro Serie dotiert ist – was 200.000 Euro pro Zehntellos entspricht –, wurde unter anderem in Sóller verkauft. Dort brachte der Tabakladen Can Ximet, betrieben von Bartolomé Oliver und seinem Sohn, einem glücklichen Käufer den großen Gewinn. Das Los wurde über das automatische Lottosystem verkauft, bei dem Kunden ihre Nummer nicht selbst wählen.

Der Hauptgewinn der „Lotería del Niño“, die traditionell am Dreikönigstag gezogen wird und zu den wichtigsten Lotterien Spaniens zählt, wurde landesweit verteilt. Neben Mallorca hatten unter anderem auch Städte wie Barcelona, Madrid, Valencia, Pontevedra, Granada und San Sebastián Losglück. Für die Balearen ist die direkte Zuteilung eines Hauptpreises jedoch keine Selbstverständlichkeit – entsprechend groß war die Freude in Sóller.

Ob weitere Gewinner auf Mallorca leben, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit sagen. Da Lose oft landesweit verkauft oder an Touristen verschenkt werden, könnten auch Menschen auf der Insel über in anderen Regionen erworbene Tickets gewonnen haben.

Weniger Glück bei den zweiten und dritten Preisen

Weniger erfreulich verlief das Ziehungsergebnis für die zweiten und dritten Preise: Der zweite Preis mit der Nummer 45875 (750.000 Euro pro Serie) ging unter anderem nach Pontevedra, Almería, Barcelona, Aranjuez und Madrid, jedoch nicht auf die Balearen. Auch der dritte Preis mit der Nummer 32615, der 250.000 Euro pro Serie bringt, wurde lediglich in Burgos und Granada verkauft. Auf Mallorca oder den Nachbarinseln wurde keines dieser Lose registriert.

Die „Lotería del Niño“ ist neben der Weihnachtslotterie „El Gordo“ eines der populärsten Glücksspiele Spaniens. Viele Menschen kaufen Lose als Neujahrstradition.

hr