Fünfter Todesfall binnen neun Monaten: Frau erstickt beim Festessen auf Mallorca

Eine 70-jährige Frau ist am Dienstag (6.1.) beim Festmahl mit der Familie anlässlich der Heiligen Drei Könige erstickt. Die Nationalpolizei bestätigte der MZ einen Bericht des Online-Portals "Crónica Balear". Es ist der fünfte bekannte Todesfall dieser Art auf der Insel binnen der vergangenen neun Monate.

Die Frau saß in einer Wohnung im Carrer Alfons el Magnànim in Palma – der Carrer del 31 de Desembre geht in die Straße Richtung Ringautobahn über – mit ihrer Familie beim ausgiebigen Mittagessen. Gegen 15.30 Uhr verschluckte sich die Seniorin und bekam keine Luft mehr.

Die Familienangehörigen versuchten vergeblich, die Luftröhre zu befreien und wählten den Notruf. Die Polizei traf zuerst ein und stellte fest, dass die bewusstlose Frau mittlerweile einen Herzstillstand erlitten hatte. Die Ärzte stellten die Wiederbelebungsversuche nach einer halben Stunde ein. Die Nationalpolizei ermittelt nun die Hintergründe. Was die Frau gegessen hatte, ist nicht bekannt.

Vier Fälle im vergangenen Jahr

Zuletzt war im November 2025 ein 61-Jähriger erstickt, der sich zuvor am Serrano-Schinken verschluckt hatte. Ende August war ein 82-jähriger Deutscher beim Essen in Port de Sóller verstorben. Er aß mit seiner Enkelin ein Kotelett und verschluckte sich. Auch hier kam jede Hilfe zu spät.

Bereits im April war ein 63-jähriger Mann auf Mallorca bei einem ähnlichen Unglück ums Leben gekommen. Der Mann war im bekannten Restaurant Es Cruce nahe Vilafranca de Bonany zum Mittagessen und verschluckte sich ebenfalls an einem Stück Fleisch. Auch in diesem Fall versuchten die Retter, den Heimlich-Handgriff anzuwenden. Doch auch hier blieb er ohne Erfolg.

Und im Mai ereilte eine 81-jährige Frau im Corte Inglés in Palma dasselbe Schicksal. Auch sie verschluckte sich am Essen und konnte nicht mehr gerettet werden.