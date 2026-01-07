Ohne Führerschein und TÜV: Deutscher Autofahrer baut Unfall direkt vor der Polizeiwache auf Mallorca
Er fuhr mehrfach gegen einen Poller auf dem Fußweg. Die Polizei nahm den Mann fest
Die Nationalpolizei auf Mallorca hat einen deutschen Autofahrer festgenommen, der ohne gültigen Führerschein und ITV-Plakette - das spanische Pendant zum TÜV - unterwegs war. Der Mann hatte direkt vor der Polizeiwache in Manacor einen Unfall gebaut.
Wie die Polizei in einer Pressemitteilung am Mittwoch (7.1.) mitteilt, kam es am vergangenen Freitagmorgen zu dem Unfall. Der Deutsche war mehrfach gegen einen Poller auf dem Fußweg vor der Wache der Nationalpolizei gefahren. Die Beamten eilten zur Hilfe und stellten direkt mehrere Verkehrsdelikte fest.
Hatte seinen Führerschein nicht umgetauscht
Die ITV war abgelaufen. Laut Pressemitteilung konnte der Deutsche keinen in Spanien gültigen Führerschein vorzeigen. Wahrscheinlich hatte der Mann den deutschen "Lappen" noch nicht gegen den spanischen eingetaucht. Das ist bei den alten Führerscheinen ohne Ablauffrist zwei Jahre nach Umzug nach Spanien vorgeschrieben.
Die Polizisten prüften, ob der Deutsche zumindest den Umtausch schon in die Wege geleitet hatte. Dem war auch nicht so. Die Beamten nahmen ihn daher formell wegen eines Vergehens gegen die Verkehrssicherheit fest.
Dieb schläft vor der Polizeiwache ein
Erst im November kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Ein Mann parkte ein Auto falsch direkt vor der Polizeiwache an der Playa de Palma und schlief darin ein. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Auto als gestohlen gemeldet worden war. Sie weckten den Mann und stellten seine Personalie fest. Der junge Mann gab an, er habe das Auto offen vorgefunden. Mehrere Hinweise – der warme Motor, der Autoschlüssel im Zündschloss – sowie die Tatsache, dass der Wagen kurz zuvor noch nicht an dieser Stelle gestanden hatte, deuteten jedoch darauf hin, dass er ihn gefahren hatte. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Der junge Mann wurde schließlich festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei ihm einen Schraubenzieher, einen Gummihandschuh und eine Maske.
