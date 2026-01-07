Ungewöhnlich kalter Winter auf Mallorca führt zu Bränden – mehrere Verletzte

Der ungewöhnlich kalte Winter auf Mallorca in den vergangenen Tagen hat dafür gesorgt, dass es zu mehreren Wohnungsbränden auf der Insel kam. Ein Rentner verletzte sich dabei schwer, ein Dutzend weitere Personen leicht.

Zentralheizungen sind auf Mallorca höchstens in Neubauten eingebaut. Die meisten Menschen auf der Insel behelfen sich mit mobilen Heizgeräten, die mit Gas betrieben werden oder entzünden ein Feuer im Kamin. Die Unfallgefahr ist entsprechend groß.

Leichte Rauchvergiftungen und Panikattacke

Der erste Brand brach in der Nacht auf Dienstag (6.1.) in Alcúdia aus. Wie die Ortspolizei bestätigte, war ein mobiles Heizgerät in einem Zimmer der Auslöser. Die Anwohner zückten Schläuche und versuchten selbst, den Brand zu bekämpfen. Die Polizisten halfen mit einem Feuerlöscher. Letztlich musste aber doch die Feuerwehr anrücken.

Sechs Anwohner erlitten leichte Rauchvergiftung, eine Person eine Panikattacke, eine andere verletzte sich am Handgelenk. Zwei Polizisten mussten vor Ort behandelt werden, da sie zu viel Rauch eingeatmet hatten.

Gegen 9.30 Uhr griff ein Kaminfeuer in Llucmajor auf eine Finca im Camí de Mendívil über und richtete große Schäden an. Eine 68-jährige Frau floh per Sprung aus dem ersten Stock. Dabei schnitt sie sich mit einer Glasscherbe in den Knöchel.

Mittags kam es zum nächsten Brand in einer von Hausbesetzern bewohnten Wohnung im Carrer Jaume Balmes in Palma. Die Okupas blieben unverletzt.

Eine Gasverpuffung in der Küche einer Wohnung in der Avinguda Reis Catòlics in Inca sorgte zu schweren Brandwunden bei einem 80-Jährigen. Als die Rettungskräfte eintrafen, war das Feuer schon wieder aus. Der Verletzte kam ins Krankenhaus Son Espases.

Zuletzt brannte das Esszimmer einer Villa in Illetes ab. Eine Person erlitt eine Rauchvergiftung. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Die Kälte ist erstmal vorbei

In der Nacht auf Mittwoch hat der spanische Wetterdienst Aemet bis zu minus vier Grad auf Mallorca gemessen. Es galt die Warnstufe Gelb wegen Kälte:

In den kommenden Tagen und Nächten muss die Heizung nicht mehr auf Hochtouren laufen. Die Temperaturen steigen kräftig, die Tiefstwerte in der Nacht auf Donnerstag liegen mitunter im zweistelligen Bereich.