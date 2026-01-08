Vorsicht an den Küsten: Heftiger Sturm rollt auf Mallorca zu

Schon am Donnerstag (8.1.) ist es auf Mallorca zu heftigen Böen gekommen – ab Freitag geht es dann richtig los. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für zahlreiche Gebiete der Insel Wetterwarnungen wegen Sturm und hohem Wellengang ausgerufen. Diese gelten an folgenden Orten:

Inselsüden: Warnstufe Gelb wegen hohen Wellen zwischen Freitag um 0 Uhr und Samstag um 23.59 Uhr. Warnstufe Gelb wegen Sturm am Samstag zwischen 0 und 18 Uhr.

Warnstufe Gelb wegen hohen Wellen zwischen Freitag um 0 Uhr und Samstag um 23.59 Uhr. Warnstufe Gelb wegen Sturm am Samstag zwischen 0 und 18 Uhr. Tramuntana: Warnstufe Gelb wegen Sturm zwischen Freitag um 12 Uhr und Samstag um 18 Uhr. Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs am Samstag zwischen 0 und 23.59 Uhr.

Warnstufe Gelb wegen Sturm zwischen Freitag um 12 Uhr und Samstag um 18 Uhr. Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs am Samstag zwischen 0 und 23.59 Uhr. Inselmitte: Warnstufe Gelb wegen Sturm am Samstag zwischen 0 und 18 Uhr.

Warnstufe Gelb wegen Sturm am Samstag zwischen 0 und 18 Uhr. Norden und Nordosten : Warnstufe Gelb wegen Sturm zwischen Freitag um 18 Uhr und Samstag um 18 Uhr. Warnstufe Gelb wegen hohen Wellen zwischen Freitag um 18 Uhr und Samstag um 24 Uhr.

: Warnstufe Gelb wegen Sturm zwischen Freitag um 18 Uhr und Samstag um 18 Uhr. Warnstufe Gelb wegen hohen Wellen zwischen Freitag um 18 Uhr und Samstag um 24 Uhr. Inselosten: Warnstufe Gelb wegen Sturm am Samstag zwischen 0 und 18 Uhr.

Die Warnungen an den Küsten sind unbedingt ernst zu nehmen. In den vergangenen Jahren ist es immer wieder vorgekommen, dass Spaziergänger von Wellen ins Meer gerissen wurden, weil sie die Gefahr unterschätzt hatten. Ebenfalls aufpassen sollte man in den Bergen. Hier kann es zu Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Km/h kommen.

Sonne und Wolken wechseln sich ab

Am Himmel wechseln sich am Freitag derweil Sonne und Wolken ab. Gegen Abend kann es zu vereinzelten Niederschlägen kommen. Die Temperaturen erreichen am frühen Nachmittag die 16 Grad. Ein ähnliches Wetter erwartet die Insel am Samstag. Allerdings gehen die Höchstwerte im Vergleich zum Vortag ein wenig herunter.

Zum Sonntag hin nimmt der Sturm ab, allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass es vereinzelt zu starken Böen kommt. Wetterwarnungen hat Aemet für den Tag noch keine ausgegeben. Die Temperaturen halten das Niveau und pendeln sich bei 14 bis 15 Grad ein. Zur neuen Woche hin soll es wärmer werden.