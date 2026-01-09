Die letzten drei Nonnen verlassen das Kloster Santa Llucia in Mancor de la Vall

Die letzten drei Nonnen haben am Samstag (6.1.) offiziell das Heiligtum Santa Llucia in Mancor de la Vall verlassen. Zwei von ihnen zogen in die Ordensgemeinschaft nach Pollença, die dritte nach Llucmajor. Damit endet nach über 50 Jahren die Präsenz der "Misioneras de los Sagrados Corazones" (Missionarinnen der Heiligen Herzen) auf dem Puig de Suro. In der Gemeinde sorgte die Nachricht vom Auszug für Bestürzung: Viele Einwohner betonten, wie präsent die Nonnen im Dorfleben gewesen seien. Am kommenden Samstag (10.1.) um 11 Uhr feiert der Bischof Sebastià Taltavull in der Pfarrkirche von Mancor de la Vall eine Abschiedsmesse für die Ordensfrauen.

Seit 1973 hatte die Ordensgemeinschaft das zur Diözese Mallorca gehörende Heiligtum gepflegt und als spirituelles Zentrum geführt. Die Entscheidung zum Rückzug traf die Kongregation selbst. Das Bistum Mallorca kündigte an, das Gebäude weiterhin als "Casa de Espiritualidad" – also als Ort geistlicher Einkehr – zu nutzen. Dazu will es die Aufgaben der Ordensfrauen demnächst anderweitig vergeben. Aktuell wird das Gebäude von einem Sicherheitsdienst bewacht, um unerlaubte Besetzungen zu verhindern, bleibt aber weiterhin für Besucher geöffnet.

Beliebtes Ziel für Wanderer und Radfahrer

Das Heiligtum Santa Llucia liegt 345 Meter über dem Meeresspiegel auf dem Puig de Suro und ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Radfahrer. Die Anlage bietet unter anderem zwei Kapellen, Einzel- und Doppelzimmer, Gruppenräume sowie Rückzugsorte zur Meditation und Kontemplation – oft wurde sie von Einzelpersonen und Gruppen genutzt, die geistliche Begleitung oder einfach Ruhe in der Natur suchten.

Mit dem Weggang aus Mancor betreibt die Kongregation der "Misioneras de los Sagrados Corazones" noch fünf Einrichtungen auf Mallorca: in Palma, Pollença, Campos, Llucmajor sowie das Colegio Jesús María in Palma. /bro

Abonnieren, um zu lesen