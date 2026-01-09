Deutscher auf Mallorca wegen Porno-Betrugs festgenommen

Die Nationalpolizei hat auf Mallorca am Mittwoch (7.1.) einen Deutschen festgenommen, dem Betrug mit einer Porno-Website vorgeworfen wird. Eine entsprechende Meldung der Zeitung "Ultima Hora" bestätigte die Polizei auf MZ-Anfrage. Demnach wurde der 44-Jährige, gegen den ein europaweiter Haftbefehl vorlag, in Binissalem verhaftet.

Der Betrug soll sich in den Jahren 2016 bis 2021 zugetragen haben. Der Tatverdächtige soll gemeinsam mit anderen Personen eine Website mit sexuellen Inhalten betrieben haben. Diese bot Teile des Content gratis, für andere Inhalte musste man bezahlen. Die Masche bestand darin, dass die Nutzer, die für die Premium-Inhalte zahlten, hinter der Bezahlschranke keine Inhalte vorfanden.

Über eine Million Betrugsopfer

Die betroffenen Kunden aus zahlreichen Ländern zeigten die Firma an. Offenbar soll über eine Million Menschen betrogen worden sein. Die Unternehmer nahmen Zehntausende Euro dabei ein.

Die anderen Betreiber wurden in Deutschland verhaftet. Der auf Mallorca festgenommene Tatverdächtige wurde dem Obersten Spanischen Gerichtshof überstellt, der über die Auslieferung nach Deutschland entscheiden muss.