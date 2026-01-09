Sie tötete ihre Tante und versteckte die Leiche im Koffer: Frau auf Mallorca zu 17 Jahren Haft verurteilt

Eine Frau, die ihre 91-jährige Tante im April 2024 in Sineu getötet und den Leichnam in einen Koffer gesteckt hatte, ist am Freitag (9.1.) auf Mallorca zu 17 Jahren Haft verurteilt worden. In einer Verhandlung vor dem Landgericht hat die Angeklagte eingeräumt, die Seniorin durch Schläge und Messerstiche getötet zu haben, und sich als Täterin eines erschwerten Tötungsdelikts schuldig bekannt. Dieses Geständnis ist Teil eines Vergleichs mit der Staatsanwaltschaft, wodurch es nicht nötig war, eine Geschworenen-Jury zur Verhandlung des Falls zusammenzustellen.

Die Frau hatte ihre Tante in den Monaten vor der Tat bei sich aufgenommen. Die Seniorin litt an einem fortschreitenden kognitiven Abbau mit Gedächtnisproblemen sowie Schwierigkeiten beim Gehen und Essen. Die Nichte war zunehmend mit der Pflege überfordert. Am 14. April 2024 ging sie mit Schlägen auf die Seniorin los, setzte sich auf sie und übte Druck mit den Knien aus. Sie stach ihr ein Küchenmesser in den Brustkorb und verursachte so ihren Tod.

Sie täuschte einen Unfall vor

Nach der Tat versuchte sie, einen Unfalltod vorzutäuschen, und entwickelte einen Plan, um medizinische Dienste und die Polizei zu täuschen. Sie wischte den Boden, entfernte Blutspuren von den Möbeln und legte den Leichnam in einen großen Koffer. Dann fuhr sie damit mit dem Auto zu ihrer Wohnung in Palma. Dort rief sie ein Gesundheitszentrum und den Notruf an, erklärte, ihre Tante sei gestorben, und bat um eine Sterbeurkunde.

Der Plan ging nicht auf: Als Rettungskräfte und die spanische Nationalpolizei in der Wohnung eintrafen und den Leichnam fanden, wurde die Frau festgenommen. Seitdem saß sie in Untersuchungshaft.

Abonnieren, um zu lesen