Tragischer Tod auf einer Ferienfinca: 49-Jähriger stirbt an Gasvergiftung

Makabrer Fund auf einer Finca auf Mallorca: Ein 49-jähriger Mann ist am Donnerstag (8.1.) tot auf dem Anwesen einer Ferienfinca aufgefunden worden, neben ihm seine ebenfalls leblosen Hunde. Offenbar starben alle drei an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Der Mann lebte in einer abgelegenen Finca an der Carretera Ma-3330, die von Petra nach Son Serra de Marina führt.

Allein mitten im Nichts gelebt

Der 49-Jährige lebte in einem Häuschen, etwa 100 Meter entfernt von der Ferienfinca namens "Sa Cabaneta", wie das Online-Portal "Crónica Balear" am Donnerstag mitteilte. Das Opfer war dafür zuständig gewesen, das Anwesen, das sich zwischen Ariany, Petra und Son Serra Marina befindet, in Schuss zu halten. Die Fincabesitzer versuchten am Mittwoch, den 49-Jährigen zu kontaktieren, der aber auf die Anrufe nicht reagierte.

Daraufhin stattete der Besitzer ihm am Donnerstag gegen 12 Uhr einen Besuch ab und machte dabei die grausame Entdeckung: Der Mann saß auf einem Sessel im Wohnzimmer, während die beiden Hunde leblos zu seinen Füßen lagen.

Kein Stromanschluss – nur Gas

Der Besitzer wählte den Rettungsdienst, aber die Sanitäter konnten beim Eintreffen nur noch den Tod feststellen. Auch die Feuerwehr, eine Streife der Guardia Civil und Ortspolizisten von Petra und Ariany waren im Einsatz. Die Feuerwehrleute stellten eine hohe Konzentration von Kohlenmonoxid in der Luft fest und lüfteten die Räume. Laut dem Online-Portal "Crónica Balear" gab es in dem Haus keinen Stromanschluss, weswegen viele der Haushaltsgeräte mit Gas funktionieren, unter anderem auch der Kühlschrank.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte deshalb das giftige Gas von mehreren möglichen Quellen stammen – infrage kommen unter anderem eine Butangasheizung oder ein Stromgenerator. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen aufgenommen, geht jedoch von einem tragischen Unfall aus.

