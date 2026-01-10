Österreichischer Radsportler stirbt auf Mallorca: 72-Jähriger erleidet Herzstillstand und stürzt

Ein Radsportler aus Österreich ist am Samstagmittag (10.1.) auf Mallorca ums Leben gekommen. Der 72-Jährige war nach Angaben der Guardia Civil auf der Landstraße Ma-19A zwischen Palma und Llucmajor unterwegs, als er einen Herzstillstand kam. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann in Richtung Llucmajor, als er sich offensichtlich unwohl fühlte und auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kamen ihm Autos entgegen, die allerdings noch ausweichen konnten. Der Radsportler stürzte auf die Fahrbahn und erlitt einen Herzstillstand. Nach Angaben der Online-Plattform "Crónica Balear" hielten zwei Autofahrer an und verständigten die Rettungskräfte. Unmittelbar danach leisteten sie dem Verunglückten Erste Hilfe. Eine der beiden Ersthelferinnen war eine Ärztin, die hinter dem Radsportler unterwegs war und ihn gerade überholen wollte, als dieser stürzte.

Ärtin und Zivilschutz-Mitarbeiter helfen

Der Ärztin war zuvor bereits aufgefallen, dass der Radsportler mit sehr geringer Geschwindigkeit unterwegs war und zusätzlich noch bremste. Hinter der Ärztin fuhr ein Freiwilliger des Zivilschutzes Llucmajor, der ebenfalls bei den Wiederbelebungsmaßnahmen half. Er hatte einen Erste-Hilfe-Koffer dabei und legte dem Verunglückten eine sogenannte Guedel-Kanüle, um den oberen Atemtrakt freizuhalten.

Kurz darauf trafen Rettungskräfte von SAMU 061 ein, die die Versorgung übernahmen. 35 Minuten lang versuchten sie, den Österreicher wiederzubeleben, konnten allerdings nichts mehr für ihn tun. Er starb noch an der Unfallstelle. Nach Angaben von "Crónica Balear" hatte der Mann das Fahrrad erst einen Tag vor dem Unfall gekauft.

Bei dem 72-Jährigen handelt es sich um den ersten Verkehrstoten auf Mallorca im Jahr 2026. Im Jahr 2025 gab es auf der Insel 55 Verkehrstote, 21 davon waren Motorradfahrer, vier waren Fahrradfahrer.