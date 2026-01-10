Sturm auf Mallorca: Feuerwehr rückt wegen umgestürzter Palme und Schäden am Stromnetz aus

Der starke Wind, der seit der Nacht über Mallorca fegt, hat zahlreiche Einsätze der Feuerwehr erforderlich gemacht. Die Feuerwehren von Palma und des Inselrats von Mallorca mussten in der Nacht und am Samstagmorgen (10.1.) rund zehn Mal ausrücken. Die Insel steht weiterhin unter gelber Wetterwarnung.

Der schwerwiegendste Vorfall ereignete sich auf dem Paseo Marítimo in Palma, wo eine große Palme umstürzte und dabei Stromleitungen sowie ein geparktes Auto beschädigte.

Kleinere Zwischenfälle

Nach Angaben der Einsatzkräfte wurden im Laufe der Nacht mehrere kleinere Zwischenfälle gemeldet – meist herabfallende Äste auf Straßen, lose Markisen, Fensterläden oder Dachteile, die vom Sturm erfasst wurden und drohten, auf die Fahrbahn zu stürzen.

Die Feuerwehr von Palma musste gegen ein Uhr morgens den Bereich am Paseo Marítimo sichern, wo die umgestürzte Palme Schäden am Stromnetz verursacht hatte. Das betroffene Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt, verletzt wurde jedoch niemand.

Auf Mallorca gilt weiterhin die Warnstufe Gelb wegen starker Windböen und hohen Wellengangs, wie der Wetterdienst mitteilte.