Das Mallorca-Wetter beruhigt sich nach stürmischen Tagen - so warm wird es jetzt

Die stürmischen Tage auf Mallorca sind vorerst vorbei, das Wetter beruhigt sich am Sonntag (11.1.) wieder. In der Nacht auf Samstag und am Samstagvormittag war es zu mehreren Zwischenfällen gekommen, weil starke Böen Bäume und Palmen umstürzen ließen. Am Paseo Marítimo in Palma fiel eine Palme auf einen Brunnen, der dabei beschädigt wurde. Die Warnstufen sind allerdings am Sonntag nun aufgehoben – es beginnt eine Phase ruhigen und sonnigen Winterwetters.

Die Palme fiel am Paseo Marítimo in Palma auf einen Brunnen. / DM

Der Sonntag startet großteils sonnig, im Osten und im Norden halten sich allerdings noch hartnäckige Wolkenfelder. Diese sollen sich im Tagesverlauf auflösen, sodass gegen Nachmittag überall die Sonne zu sehen sein soll.

Der Wind weht schwach aus Süd und Südwest, die Temperaturen erwärmen die Insel bis auf 15 Grad in Sa Pobla, 14 Grad in Pollença, Artà, Santanyí und Palma sowie 13 Grad in Andratx, Sóller und Llucmajor. Es bleibt den ganzen Tag über trocken.

Die Nächte sind nicht mehr so kalt

In der Nacht auf Montag ist es größtenteils klar, die Temperaturen sinken im Inselinneren auf 7 bis 8 Grad, an der Südküste bleibt es mit 10 Grad am wärmsten. Gegen Morgen ziehen von Süden her Wolken auf, die sich bis Mittag über die gesamte Südhälfte der Insel ausbreiten können. Niederschläge sind allerdings nicht angekündigt. In den übrigen Gebieten kann sich die Sonne besser durchsetzen, die Temperaturen steigen verbreitet auf 15 bis 16 Grad.

Die Nacht auf Dienstag ist dann weitgehend klar, die Wolken machen sich rar. Der Dienstag selbst wird ein strahlender Tag: Die Sonne erfreut die Insel von früh bis spät mit ihrer Anwesenheit.

Pollença schafft die 19 Grad

Die Temperaturen klettern auf 16 Grad in Sóller, 17 Grad in Andratx und Inca und 18 Grad in Sa Pobla und Artà. Pollença soll einmal mehr mit 19 Grad der wärmste Ort auf Mallorca sein. Der Wind weht schwach aus südlichen Richtungen.

Nach bisherigem Stand der Vorhersage soll es auch zur Wochenmitte so weitergehen: Regen ist derzeit nicht in Sicht, und die Temperaturen pendeln sich bei angenehmen Werten knapp unter der 20-Grad-Marke ein.