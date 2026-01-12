Messerattacke am Flughafen Mallorca: Täter zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt

Das Landgericht in Palma hat am Montag (12.1.) einen 45-Jährigen zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, der einem anderen Mann am Flughafen Mallorca ein Messer in den Hals gerammt hatte. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Die Attacke hatte sich am 20. Mai 2025 ereignet. Der nun verurteilte Täter befand sich auf dem Übergang, der das Parkhaus von Son Sant Joan mit der Ankunftshalle verbindet. Er sprach einen ihm völlig unbekannten Mann an und verlangte von ihm Erklärungen über den Verbleib seines Mobiltelefons. Offenbar war er der Meinung, dieser habe es ihm gestohlen.

Der Geschädigte erklärte, er wisse nicht, wovon der Mann spreche. Daraufhin zog der Angeklagte ein Messer und stach ihm in den Hals. Das Opfer hatte Glück im Unglück: Es wurden keine lebenswichtigen Organe verletzt und die Wunde musste lediglich genäht werden. Es blieb eine kleine Narbe zurück.

Staatsanwaltschaft forderte zehn Jahre Haft

Der Angreifer wurde von der Nationalpolizei festgenommen und befand sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft warf ihm zunächst versuchten Mord vor und forderte eine Haftstrafe von zehn Jahren sowie eine Entschädigung von 4.224 Euro für das Opfer wegen der Verletzungen, der bleibenden Schäden und des immateriellen Schadens. Der Angeklagte konnte sich mit den Klägern auf einen Vergleich einigen, sodass die Strafe reduziert wurde. Das Gericht verkündete das Urteil noch in derselben Sitzung.

Abonnieren, um zu lesen