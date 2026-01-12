Schreck am Flughafen Mallorca: Gasleck bei Airportbus – Feuerwehr muss ausrücken

Die Feuerwehr des Flughafens Mallorca ist am Montagmittag (12.1.) im Einsatz gewesen, um den Bereich rund um einen EMT-Stadtbus abzusichern, nachdem es an einem Tank zu einem Gasaustritt gekommen war. Obwohl der Vorfall in der Umgebung für Beunruhigung sorgte, blieb er ohne größere Folgen.

Der Zwischenfall ereignete sich gegen halb zwei Uhr mittags, als an einem Airportbus vor dem Ankunftsbereich ein Leck in einem der Erdgastanks entdeckt wurde. Einsatzkräfte der Flughafenfeuerwehr trafen schnell am Ort des Geschehens ein und sicherten den Bereich, um mögliche Unfälle zu verhindern.

Bus in Werkstatt gebracht

Letztlich hatte der Vorfall keine schwerwiegenden Konsequenzen. Der Tank wurde in einem freien Bereich entleert, sodass keine Gefahr von Gasvergiftungen bestand. Nachdem bestätigt worden war, dass keine Risiken mehr vorlagen, wurde das Fahrzeug zur Behebung des Defekts in eine Werkstatt gebracht.