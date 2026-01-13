Polizei findet Leiche von vermisstem Deutschen in Wohnung auf Mallorca
In Palma ist ein seit Tagen vermisster Deutscher tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem natürlichen Tod aus
Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Montagabend (12.1.) den Leichnam eines Deutschen entdeckt. Ein Pressesprecher bestätigte auf MZ-Anfrage einen Bericht der mallorquinischen Zeitung "Ultima Hora". Der 65-Jährige war zuvor als vermisst gemeldet worden.
Dem Pressesprecher zufolge handelt es sich um natürliche Todesumstände. Die Ermittler gehen von einem Herzversagen aus. Die Chefin des Deutschen hatte in der vergangenen Woche eine Vermisstenmeldung bei der Polizei aufgegeben, da der Mann sonst als zuverlässig galt und bei der Arbeit fehlte.
Die Polizisten schauten in der Wohnung des Deutschen in Palma nach und fanden dort den leblosen Körper.
