Doch keine Überdosis? Mann soll auf Mallorca seine Partnerin umgebracht haben
Der Todesfall ereignete sich bereits im Februar 2025 in einer Wohnung in Palma
Die Nationalpolizei hat am Montag (12.1.) auf Mallorca einen Mann im Zusammenhang mit dem Tod seiner Partnerin festgenommen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, ereignete sich der Todesfall bereits im Februar 2025 in einer Wohnung in Palma. Damals gingen die Ermittler davon aus, dass die 27-Jährige an einer Überdosis gestorben war.
Doch die Ergebnisse der Laboruntersuchungen schlossen diese Hypothese aus. Stattdessen wurden innere Verletzungen festgestellt, die mit einer mutmaßlichen Strangulation vereinbar sein könnten. Die Ermittler verhafteten den 40 Jahre alten Partner der Verstorbenen daraufhin wegen des Vorwurfs des Totschlags.
Tatverdächtiger bestreitet die Vorwürfe
Gegenüber den Beamten soll der Mann bestritten haben, seiner Partnerin etwas angetan zu haben. Die Beziehung sei harmonisch gewesen. Die Ermittler gehen derweil davon aus, dass der Mann die Frau im Zuge eines Streits getötet hat.
Am Dienstag befand sich der Mann noch in Polizeigewahrsam. Er soll in den kommenden Tagen dem Haftrichter vorgeführt werden.
Abonnieren, um zu lesen
- In diesem Mallorca-Ort sterben überdurchschnittlich viele Menschen an Atemwegserkrankungen - ist die miese Luftqualität schuld?
- Dank regnerischem Dezember: Die Wasserreserven auf Mallorca steigen leicht an
- Deutsche Genossenschaft sucht Mitstreiter für Finca-Projekt auf Mallorca
- Goodbye Deutschland'-Mallorca-Auswanderin Caro Robens hat sich die Brüste machen lassen
- Neuer Mallorca-Flug: Diese andere schöne Stadt ist ab Mai mit Palma verbunden
- Ex-Kellner packt aus: Schwarzgeldsystem in Bierlokal in der Schinkenstraße
- Private Details über den 'Goodbye Deutschland'-Mallorca-Auswanderer mit den Hüpfburgen
- Heiraten die 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke in diesem Beach Club auf Mallorca?