Wetter auf Mallorca: Regen zum Stadtfest Sant Sebastià 2026 garantiert

Es ist doch schön, wenn es trotz Klimawandel noch ein paar konstante Dinge beim Wetter auf Mallorca gibt. Man kann sich in der Regel darauf verlassen, dass es rund um Palmas Stadtfest Sant Sebastià regelrecht schüttet. 2026 ist das nicht anders. Graue Wolken ziehen auf. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100 Prozent.

Am Dienstag war es tagsüber fast schon frühlingshaft. Im Norden knackten die Temperaturen die 20-Grad-Marke. 21 Grad war der Tageshöchstwert in Artà. Die Nacht war winterlich kühl, aber nicht überall auf der Insel. Die Tiefstwerte lagen zwischen 1 und 13 Grad:

Ein paar Tage Sonnenschein

Am Mittwoch wird das Wetter ähnlich. Nach einem nebligen Morgen scheint die Sonne den ganzen Tag. Nur wenige Wolken sind am Himmel zu entdecken. Der Wind weht schwach aus wechselnder Richtung. Die Temperaturen strecken sich im Norden nach der 20-Grad-Marke, im Süden sind es zwei bis drei Grad weniger.

In der Nacht kehrt der Nebel zurück. Nach dem Sonnenuntergang um 17.47 Uhr wird es zügig kühl. Die Tiefstwerte liegen im mittleren einstelligen Bereich.

Um 8.08 Uhr geht derzeit die Sonne auf. Wobei sie sich am Donnerstagmorgen lange hinter grauen Wolken versteckt. Zumindest im Süden, der Norden Mallorcas bekommt mehr Sonnenschein ab. Regnen wird es noch nicht. Die Temperaturen sinken leicht.

Wetterumschwung am Wochenende auf Mallorca

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt leicht. Die stärkeren Schauer sind aber erst ab Samstag zu erwarten. Besonders in der Nacht auf Sonntag. Auch Gewitter sind möglich.

Es ist der Auftakt einer regnerischen Zeit. Laut spanischem Wetterdienst Aemet regnet es dann mindestens bis Mitte nächster Woche, sprich auch am Stadtfest am Dienstag. Die Temperaturen halten sich konstant bei Höchstwerten um die 15 Grad.