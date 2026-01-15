Tragödie in Manacor: 18-Jähriger stirbt beim Einsturz eines Hausdaches
Der zwölfjährige Bruder des Opfers wurde schwer verletzt, als in Manacor das Dach eines Hauses einstürzte, in dem die Familie schlief
Schrecklicher Vorfall in Manacor im Osten von Mallorca: Ein 18-jähriger Jugendlicher ist am frühen Donnerstagmorgen (15.1.) beim Einsturz eines Hausdaches ums Leben gekommen, sein zwölfjähriger Bruder konnte schwerverletzt aus den Trümmern gerettet werden. Jetzt ermittelt die Nationalpolizei, wie es zu der Tragödie kommen konnte.
Wie mehrere Medien am Morgen berichten, ist es gegen 5.10 Uhr zu dem Unglück im Carrer Sant Francesc im Stadtzentrum von Manacor gekommen. Nach Angaben der Online-Plattform "Crónica Balear" handelt es sich bei dem betroffenen Gebäude um ein dreistöckiges Haus, in dem eine vierköpfige Familie lebt. Zu diesem Zeitpunkt schliefen alle Familienmitglieder, die beiden Söhne in ihren Zimmern im Obergeschoss.
Beide Söhne unter den Trümmern begraben
Aus bislang unbekannter Ursache brach das Dach der oberen Etage in sich zusammen und begrub die beiden Zimmer der Jugendlichen unter sich. Wie "Crónica Balear" weiter berichtet, wurden aufgrund der Dramatik des Ereignisses zahlreiche Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr rückte an und fand die beiden Söhne der Familie unter den Trümmern des Daches.
Für den 18-Jährigen kamen allerdings alle Wiederbelebungsversuche zu spät, er erlag seinen Verletzungen noch an der Unglücksstelle. Sein zwölfjähriger Bruder wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Son Espases nach Palma gebracht. Die Eltern, die in einem anderen Teil des Hauses schliefen, blieben unverletzt und wurden von einem Team von Psychologen betreut.
Weiterer Teileinsturz
An die Unglücksstelle eilte auch der Bürgermeister von Manacor, Miquel Oliver. Kurz nach seinem Eintreffen gegen 6.30 Uhr war erneut ein lautes Krachen am Dach zu hören, weshalb die Rettungskräfte ihre Arbeit kurz einstellen mussten. Ein weiteres Teil des Daches stürzte daraufhin herab.
Wie "Crónica Balear" schreibt, wurden erst vor kurzem Arbeiten am Dach ausgeführt, um die Struktur zu reparieren.
