Es wird nass auf Mallorca: Warnstufe Gelb wegen Regen ausgegeben
Zu Sant Antoni dürfte man noch Glück haben. Und dass es zum Stadtfest in Palma regnet, ist auch ein bisschen Tradition
Dass das Wochenende nach den vergangenen sonnigen Tagen auf Mallorca ins Wasser fällt, wird immer mehr zur Gewissheit. Für Samstag (17.1.) hat der spanische Wetterdienst Aemet zwischen 6 Uhr und bis Mitternacht für den Süden und Osten Warnstufe Gelb wegen Regen ausgegeben. Auch in den übrigen Gebieten der Insel kommt es zu Niederschlägen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt auf der gesamten Insel bei 100 Prozent. Die Niederschläge werden vereinzelt von Gewittern begleitet.
So wird das Wetter zu Sant Antoni
Da lobe man sich den Freitag (16.1.), wo man noch ein wenig Sonnenschein auf die Nase bekommt. Zwar ist es vereinzelt bewölkt und auch den ein oder anderen Schauer schließt Aemet nicht gänzlich aus, weitgehend dürfte es aber trocken bleiben. Die Temperaturen klettern auf bis zu 17 Grad im Norden der Insel und 15 Grad im Süden. Am Abend sollte es möglich sein, den Sant-Antoni-Feierlichkeiten ohne Regencape beizuwohnen.
In der Nacht auf Samstag gehen die Werte in der Inselmitte bis in den mittleren einstelligen Bereich herunter. An den Küsten ist es ein paar Grad wärmer. Im Laufe des Tages klettern die Werte auf bis zu 15 Grad. Der Wind weht am Samstag leicht bis mäßig aus südlicher Richtung.
Für den Sonntag (18.1.) hat Aemet noch keine Wetterwarnung ausgegeben, aber größere Aktivitäten sollte man mit Vorsicht planen. Auf der Wetterkarte sind den ganzen Tag über Gewitterwolken eingetragen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt örtlich bei 80 Prozent. Erst gen Abend dürfte der Regen in weiten Teilen der Insel aufgehört haben. Die Temperaturen bleiben in etwa bei den Werten des Vortags.
So wird das Wetter zu Sant Sebastià
Immerhin: Wettertechnisch bewahrt die Insel eine hochheilige Tradition – dass es zu den Sant-Sebastià-Feierlichkeiten in Palma regnet. Den ganzen Tag über kommt es zu Niederschlägen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt am Abend in Palma bei 95 Prozent – im Rest der Insel bei 100 Prozent. Ärgern Sie sich nicht darüber! Das gehört dazu. Gegrillt wird trotzdem. Und wenn keine Flut droht, finden auch die Konzerte statt.
