Illegal Schildkröten auf Mallorca gezüchtet? Prozess gegen Deutsche startet nach Jahren

Ein Fall mit deutscher Beteiligung kommt nach Jahren auf Mallorca vor Gericht: Vor dem Landgericht in Palma beginnt am Montag (19.1.) der Prozess gegen Marcel Walz und Monja Ashauer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, in den Jahren 2012 bis 2018 geschützte Schildkröten auf einer Finca in der Gemeinde Llucmajor gezüchtet und verkauft zu haben. Dabei sollen sie hohe Einnahmen erzielt haben, die nicht versteuert worden sind.

Der Fall ist mehrere Jahre alt. Nachdem Ermittler der Guardia Civil im Februar 2017 eine verdächtige Schildkrötenlieferung am Flughafen Palma sichergestellt hatten, machten sie sich auf die Suche nach den Empfängern, da die Angaben auf der Lieferung offenbar gefälscht waren. Im Sommer 2018 führten sie mehrere Razzien auf der Finca durch und stellten laut Anklageschrift über 900 Schildkröten von 71 verschiedenen Arten sowie zahlreiche Eier sicher. Die beiden Betreiber wurden verhaftet.

Die Tiere wurden damals in den Natura Park gebracht. Dort schlüpften weitere Exemplare, sodass die Gesamtzahl von 1.063 Schildkröten zum Gegenstand des Prozesses wird. Der Wert der Tiere wird auf rund 546.000 Euro geschätzt. Laut den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft seien zahlreiche streng geschützte Arten dabei gewesen. Die beiden Angeklagten hätten durch ihr Verhalten die Biodiversität dieser Tiere bedroht.

Verkauf über Reptilienhandel bei Barcelona

Der Verkauf der Schildkröten erfolgte über einen dritten Angeklagten, Juan G.G., der einen Reptilienhandel in Hospitalet de Llobregat, einem Vorort von Barcelona, betrieb. Wie viel Geld die Angeklagten in den Jahren verdient haben, geht aus der Anklageschrift nicht hervor. Dort steht lediglich, es seien beträchtliche Summen gewesen, die entweder per Überweisung oder bar eingenommen wurden. Teilweise wurden die Gelder auch über eine bekannte deutsche Spedition versendet.

Während die Ermittler die Geldströme zumindest teilweise nachverfolgen konnten, fanden sie eines nicht: eine offizielle Erklärung dieser Transaktionen. Monja Ashauer erstellte lediglich in den Jahren 2015 bis 2018 Steuererklärungen über ihre Einnahmen als Assistentin in einer Tierhandlung. Von Marcel Walz gibt es im Zeitraum 2012 bis 2018 keine Steuererklärung.

Rechtliches Tauziehen um tausend Schildkröten / Nele Bendgens

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Besitz und Handel mit geschützten Arten, Schmuggelei und Geldwäsche vor. Insgesamt belaufen sich die Haftforderungen für jeden der drei Angeklagten auf fünfeinhalb Jahre. Zudem sollen sie insgesamt rund 198.000 Euro an Entschädigung für die Haltungskosten der sichergestellten Tiere nachzahlen.

Darstellung der Angeklagten im Interview

Die Angeklagten schilderten die Vorgänge in einem Interview mit der Mallorca Zeitung im Jahr 2019 ganz anders. Die Exemplare seien zusammen mit Walz 2006 als Haustiere nach Mallorca gekommen: „Das hier ist ein Hobby", erklärte Walz. Alle geschützten Tiere verfügten über die laut dem Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen vorgeschriebenen Papiere.

Seit er im Alter von neun Jahren zwei Wasserschildkröten geschenkt bekommen habe, seien die Tiere seine Leidenschaft, so der damals 47-Jährige. Die große Zahl verwundere viele, aber es gebe nun einmal so viele Unterarten, und infolge der Nachzucht seien es immer mehr geworden. Walz berichtete, schon von den Razzien und der Festnahme – nach der er und Ashauer zwei Wochen in Untersuchungshaft verbrachten – habe es immer wieder Kontrollen gegeben. Diese seien stets folgenlos geblieben.

Abonnieren, um zu lesen