Eskalation im Straßenverkehr: Mann bedroht Autofahrer in Palma mit Axt und verfolgt ihn kilometerweit

Nach einem heftigen Streit im Straßenverkehr hat ein Mann am Dienstagmorgen (13.1.) in Palma einen Autofahrer mit einer Axt bedroht und ihn über mehrere Kilometer durch die Stadt verfolgt. Laut einer Mitteilung der Nationalpolizei haben Beamte den Tatverdächtigen wegen eines mutmaßlichen Delikts der Bedrohung festgenommen.

Der Vorfall begann auf der Avinguda Gabriel Roca. Eine Streife der Nationalpolizei wurde dort von einem Mann angesprochen, der angab, kurz zuvor von einem Verkehrsteilnehmer massiv bedroht worden zu sein. Der Betroffene schilderte, dass er während der Fahrt von einem anderen Auto mit Hupe und Lichthupe bedrängt worden sei. Zunächst habe er geglaubt, es handle sich um einen Bekannten, und habe sogar zum Gruß die Hand aus dem Fenster gestreckt. Doch schnell sei klar geworden, dass der andere Fahrer aggressive Absichten hatte.

"Verschwinde, oder ich schlage dir den Schädel ein"

Der Unbekannte habe weiter gedrängelt, Gesten gemacht und ihn schließlich in einer engen, stark befahrenen Straße eingeholt. Als beide Fahrzeuge nebeneinander zum Stehen kamen, sei ein großer, kräftiger junger Mann aus dem Wagen ausgestiegen, habe ihn beleidigt und bedroht. Anschließend habe der Täter den Kofferraum geöffnet, eine Axt herausgenommen und ihm zugerufen: "Verschwinde, oder ich schlage dir den Schädel ein."

Aus Angst sei das Opfer davongefahren. Der Aggressor folgte ihm bis in die Nähe seiner Wohnung. Dort stieg der Mann erneut aus, entriss dem Opfer das Mobiltelefon, um eine Videoaufnahme zu verhindern, warf das Handy zu Boden und flüchtete anschließend.

Waffen im Kofferraum gefunden

Die Nationalpolizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Dank der Beschreibung des Täters sowie der Angaben zu Kennzeichen, Farbe und Modell des Fahrzeugs konnte der Wagen wenig später auf der Avinguda de Joan Miró in Palma gestoppt werden. Bei der Durchsuchung des Kofferraums fanden die Beamten die Axt, eine Luftpistole mit drei Magazinen sowie eine Propangasflasche. Der Mann wurde festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. /bro

