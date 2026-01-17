Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Angespülte Leiche an einem Strand im Nordosten von Mallorca entdeckt

Ein vollständig bekleideter Mann wurde am Samstagmorgen (17.1.) bei Costa dels Pins tot aufgefunden

An der Playa de sa Marjal wurde am Samstagmorgen (17.1.) eine Leiche gefunden.

An der Playa de sa Marjal wurde am Samstagmorgen (17.1.) eine Leiche gefunden. / Biel Capó

Lorenzo Marina

Ein Anwohner hat am Samstagmorgen (17.1.) an der Playa de sa Marjal nahe der Siedlung Costa dels Pins im Gemeindegebiet von Son Servera die Leiche eines Mannes entdeckt. Er alarmierte umgehend die Notdienste. Die Guardia Civil rückte an und leitete eine Untersuchung zur Todesursache ein.

Etrunkener war wahrscheinlich ein Bootsmigrant

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Mann durch Ertrinken ums Leben gekommen sein. Der Leichnam war vollständig bekleidet. Es besteht der Verdacht, dass die Person zuvor in einer "patera" – einem meist überladenen, einfachen Boot, das häufig von Migranten für die Überfahrt genutzt wird – unterwegs gewesen sein könnte und durch die Strömung an den Strand gespült wurde.

Die Guardia Civil informierte das Bereitschaftsgericht in Manacor über den Fund. Ein Gerichtsmediziner begab sich an den Strand, um den Toten zu untersuchen und die formelle Freigabe zur Bergung der Leiche zu erteilen. /bro

