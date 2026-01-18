Sonderwarnung vom Wetterdienst: So ungemütlich wird es jetzt auf Mallorca

Feuer (vom Grillen und den Dimonis) und Wasser (Regen) sind Ende Januar die beherrschenden Elemente auf Mallorca. Und dass Palmas Stadtfest Sant Sebastià der Tradition gemäß ins Wasser fallen wird, ist dank des Sturmtiefs Harry nun wirklich so gut wie triefend nasse Gewissheit.

Der spanische Wetterdienst Aemet hat eine Sonderwarnung herausgegeben, die bis einschließlich Dienstag (20.1.) gilt und sich auf die Mittelmeerküste des spanischen Festlands sowie auf die Balearen bezieht. Demnach sind starke Windböen und mehr als vier bis sechs Meter hohe Wellen möglich, dazu anhaltende Niederschläge, die an einzelnen Orten heftig ausfallen können. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 bis 1200 Metern.

Ruhe vor dem Sturm: Das Wetter am Sonntag

Am Sonntag (18.1.) war die Wetterkarte am Vormittag noch voller Regen- und Gewitterwolken, doch dann beruhigt sich die Lage kurzzeitig: In weiten Teilen der Insel ist es nachmittags bewölkt oder sogar sonnig, am Abend ist die Regenwahrscheinlichkeit im Nordosten von Mallorca am höchsten. Der Wind weht eher schwach, die Temperaturen liegen tagsüber bei 11 bis 15 Grad.

So wird das Wetter zu Sant Sebastià

Das finstere Wetter nimmt dann erst ein wenig Anlauf: Der Montag (19.1.) startet zunächst grau bewölkt. Lokal sind bereits morgens Niederschläge möglich, mittags soll sich dann laut Prognose in der Inselmitte und im Osten kurz die Sonne zeigen. Für Palma und das Stadtfest Sant Sebastià ist das freilich nur ein schwacher Trost. Abends liegt die Regenwahrscheinlichkeit inselweit bei 100 Prozent.

Das wird vermutlich nicht verhindern, dass dennoch gegrillt wird. Was die Konzerte betrifft, so schließt die Stadtverwaltung nicht aus, bei sehr intensiven Regenfällen und einer Gefahr für die Sicherheit das Programm ganz kurzfristig abzusagen. Hoffen wir, dass Petrus es nicht ganz so schlecht mit Palma meint und dass man zumindest mit Regenschirm die Musik genießen kann. Die Temperaturen sind tagsüber fast unverändert, in der Nacht kühlt es ein wenig ab. Der Wind weht (noch) schwach bis mäßig.

Der Dienstag wird richtig düster

Am Dienstag (20.1.), dem eigentlichen Feiertag in Palma, regnet es sich dann auf Mallorca richtig fest. Die Schauer können örtlich sehr stark ausfallen. Dazu weht ein mäßiger bis starker feuchter Wind aus Nord und Nordost, zeitweise aus Ost, mit Böen von 70 bis 80 km/h. Besondere Vorsicht ist wegen hoher Wellen an den Küsten geboten. Zumindest die Temperaturen bleiben ähnlich mild wie in den Vortagen, also bei um die 15 Grad.

Laut Aemet ist es nach derzeitigem Stand wahrscheinlich, dass die Niederschläge ab Mittwoch (21.1.) an Intensität verlieren und im ganzen Mittelmeerraum nachlassen werden.