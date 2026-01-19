Gefängniswärter schmuggelte Luxusartikel in den Knast – jetzt sitzt er selbst ein
Die Nationalpolizei nahm drei Personen fest, die einem Insassen der Strafvollzugsanstalt von Palma eine auffälige Bevorzugung zukommen ließen
Die Nationalpolizei hat auf Mallorca zwei Bedienstete des Gefängnisses von Palma verhaftet. Es handelt sich um einen Dienstchef der Anstalt und einen weiteren Beamten. Ihnen wird vorgeworfen, verbotene Gegenstände und Vorteile in das Strafvollzugszentrum eingeschleust zu haben, darunter Mobiltelefone und Luxusartikel, im Austausch gegen Geld. Der Dienstchef sitzt nun in dem Knast, indem er bis zuletzt gearbeitet hatte.
Gefängnisleitung informierte die Nationalpolizei
Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, sei es die Anstaltsleitung gewesen, die die Nationalpolizei informierte, nachdem mehrere Unregelmäßigkeiten festgestellt worden waren. Die Ermittler stellten eine auffällige Bevorzugung eines Insassen fest. Demnach soll eine Freundin des Häftlings die beiden Beamten bestochen haben, damit sie dem Mann die Gegenstände zukommen ließen. Drogen waren unter den Lieferungen keine dabei.
Der Haftrichter ordnete Untersuchungshaft für den Dienstchef und die Freundin des Häftlings an. Der andere Beamte kam auf freien Fuß.
Abonnieren, um zu lesen
- Neue Regeln für Powerbanks bei Lufthansa und Eurowings: Das müssen Mallorca-Reisende wissen
- Sonderwarnung vom Wetterdienst: So ungemütlich wird es jetzt auf Mallorca
- Angespülte Leiche an einem Strand im Nordosten von Mallorca entdeckt
- Er will ein Stadthaus in Artà sanieren: Hamburger wartet seit 2024 auf die Baugenehmigung
- Bauingenieur-Kammer warnt vor Krise bei Luxusimmobilien auf Mallorca
- Haustierbetrug und Sklaverei: Guardia Civil befreit Rentner aus Fängen krimineller Bande
- Trauerfeier in Madrid: Die spanische Königsfamilie gedenkt Irene von Griechenland
- Sant Sebastià 2026 in Palma: Warum es sich lohnt, auf der Plaça Major zu feiern