Warnstufe Orange an der Küste: Mallorca bleibt im Griff von Sturmtief Harry

Nach den andauernden Regenfällen am Montag und in der Nacht auf Dienstag (20.1.) lassen die Niederschläge auf Mallorca im Tagesverlauf etwas nach. Der spanische Wetterdienst Aemet hat nur noch für den Norden, den Osten sowie den Südosten der Insel Warnstufe Gelb wegen größerer Niederschläge am Dienstag ausgegeben.

Gleichzeitig erhöhte Aemet die Warnstufe an den entsprechenden Küstenabschnitten auf Orange. Aemet erwartet auf dem Meer Windstärke 7-8 und Wellen von bis zu 12 Metern Höhe. Auch am Mittwoch gilt an diesen Küsten dann Warnstufe Orange ("bedeutende Gefahr"). Wie immer bei Sturm sollte man deswegen auch am Strand sehr vorsichtig sein und wegen der Wellen die Klippen meiden.

So zieht Tief Harry über Mallorca hinweg

Tief Harry bestimmt somit weiterhin das Mallorca-Wetter. Satellitenaufnahmen zeigen, wie es über die Balearen hinwegzieht.

Bis am Montagabend waren etwa in Lluc in der Serra de Tramuntana 107 Liter pro Quadratmeter zusammengekommen. In der Nacht auf Dienstag kamen dann noch einmal 40 bis 50 Liter hinzu. Die Niederschläge sollen nun spätestens am Dienstagnachmittag zurückgehen. Sturmtief Harry sollte dann bis Donnerstag abgezogen sein.