Unheimlicher Fund an Urlauberstrand: Wer ist der Tote von der Cala Agulla?

Am bei Urlaubern beliebten Strand Cala Agulla im Nordosten von Mallorca ist am Dienstagmorgen (20.1.) eine stark verweste Leiche entdeckt worden. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, wurde der Körper gegen neun Uhr morgens von einem Spaziergänger entdeckt, der daraufhin die Guardia Civil alarmierte. Eine Streife der Wache Artà bestätigte den Fund und setzte das für solche Fälle vorgesehene Protokoll in Gang. Beamte der Kriminalpolizei aus Manacor sowie eine richterliche Kommission untersuchten den Leichnam, bevor er gegen zehn Uhr morgens geborgen wurde.

Vermutlich Passagier eines Migrantenbootes

Die sterblichen Überreste konnten zunächst nicht identifiziert werden. Aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungszustands konnte lediglich festgestellt werden, dass es sich um einen Mann handelt. Der Leichnam wurde anschließend in das Institut für Rechtsmedizin überführt, wo eine Autopsie durchgeführt und Proben für eine mögliche Identifizierung mittels DNA entnommen wurden. Bis zum Vorliegen dieser Ergebnisse gilt weiterhin als wahrscheinlichste Annahme, dass es sich um einen Passagier eines Migrantenbootes handelt, der bereits vor längerer Zeit ins Meer gefallen ist.