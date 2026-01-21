Unheimlicher Fund an Urlauberstrand: Wer ist der Tote von der Cala Agulla?
Am beliebten Strand Cala Agulla auf Mallorca wurde eine stark verweste Leiche entdeckt – die Polizei vermutet, es handelt sich um einen Migranten
Am bei Urlaubern beliebten Strand Cala Agulla im Nordosten von Mallorca ist am Dienstagmorgen (20.1.) eine stark verweste Leiche entdeckt worden. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, wurde der Körper gegen neun Uhr morgens von einem Spaziergänger entdeckt, der daraufhin die Guardia Civil alarmierte. Eine Streife der Wache Artà bestätigte den Fund und setzte das für solche Fälle vorgesehene Protokoll in Gang. Beamte der Kriminalpolizei aus Manacor sowie eine richterliche Kommission untersuchten den Leichnam, bevor er gegen zehn Uhr morgens geborgen wurde.
Vermutlich Passagier eines Migrantenbootes
Die sterblichen Überreste konnten zunächst nicht identifiziert werden. Aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungszustands konnte lediglich festgestellt werden, dass es sich um einen Mann handelt. Der Leichnam wurde anschließend in das Institut für Rechtsmedizin überführt, wo eine Autopsie durchgeführt und Proben für eine mögliche Identifizierung mittels DNA entnommen wurden. Bis zum Vorliegen dieser Ergebnisse gilt weiterhin als wahrscheinlichste Annahme, dass es sich um einen Passagier eines Migrantenbootes handelt, der bereits vor längerer Zeit ins Meer gefallen ist.
- Personal in Cala Millor gesucht: Wer will mit 'Goodbye Deutschland'-Auswanderin Jenny 'Delüx' zusammenarbeiten?
- Kurze Atempause, danach kommen Regen, Gewitter und sogar Schnee zurück
- Warnstufe Orange an der Küste: Mallorca bleibt im Griff von Sturmtief Harry
- Luxushotel Jumeirah auf Mallorca jetzt ganz in der Hand von Dubai
- Nach Zugunglück in Andalusien: Palma sagt das Stadtfest Sant Sebastià ab – Grillen weiter möglich
- Eröffnung des neuen Aldi an der Playa de Palma steht unmittelbar bevor
- Neue Regeln für Powerbanks bei Lufthansa und Eurowings: Das müssen Mallorca-Reisende wissen
- Zugunglück in Andalusien: Sind auch Deutsche unter den Opfern?