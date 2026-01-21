Mann sticht seinen Sohn in Palma auf offener Straße nieder

Ein 52-Jähriger hat am späten Dienstagabend (20.1.) seinen 22 Jahre alten Sohn in Palma im Zuge eines Streits auf offener Straße niedergestochen. Nach Angaben des Rettungsdienstes SAMU ereignete sich der Vorfall auf der Plaza Orson Welles im Brennpunktviertel Son Gotleu.

Bei der Auseinandersetzung erlitt der junge Mann eine Stichverletzung im Bauchbereich. Er wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus Son Espases gebracht. Der mutmaßliche Angreifer wies mehrere Prellungen auf. Er wurde ebenfalls von den Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.