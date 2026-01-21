Messerangriff auf die eigenen Kinder: Neue Details zur Attacke in Palma bekannt
In Palma hat ein Familienstreit dramatisch geendet: Ein Vater verletzte seinen Sohn schwer mit einem Messer, auch die Tochter erlitt Schnittwunden
Im Fall um einen 53-jährigen Mann, der am späten Dienstagabend (20.1.) in Palma auf seinen 22 Jahre alten Sohn eingestochen hat, sind neue Details bekannt geworden. Demnach ereignete sich die Attacke – anders als bisher berichtet – nicht auf offener Straße, sondern in einer Wohnung an der Plaça Orson Welles im Brennpunktviertel Son Gotleu. Zudem gab es mit der Tochter ein weiteres Opfer.
Wie die Online-Zeitung „Crónica Balear“ berichtet, soll der junge Mann bei einem Streit zwischen seinen Eltern dazwischengegangen sein. Dabei stach ihm der Vater in den Bauch. Das Opfer wurde schwer verletzt. Auch die minderjährige Tochter der Familie versuchte zu schlichten. Sie erlitt dabei schwere Schnittverletzungen an den Händen.
Bei der Notrufnummer 091 gingen zahlreiche Anrufe ein. Als die Nationalpolizei am Ort des Geschehens eintraf, fanden die Beamten die Beteiligten auf der Straße vor. Die Polizisten versorgten die Wunde des jungen Mannes notdürftig bis zum Eintreffen eines Rettungswagens, der ihn ins Krankenhaus Son Espases brachte. Auch die Tochter wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Festnahme des Vaters und laufende Ermittlungen
Der Vater hatte bei der Auseinandersetzung mehrere Prellungen erlitten. Gegenüber den Beamten erklärte er, von seinem Sohn geschlagen worden zu sein. Die Polizisten nahmen ihn wegen eines Tötungsdelikts fest, brachten ihn zunächst aber ins Krankenhaus Son Llàtzer, wo seine Verletzungen behandelt wurden. Unter Polizeiaufsicht wurde er später ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht. Hier sollte sein psychischer Zustand untersucht werden.
Der niedergestochene Sohn befindet sich weiterhin in ernstem Zustand auf der Intensivstation, während auch seine Schwester notoperiert werden musste. Die Mordkommission der Nationalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Geschehens zu klären.
