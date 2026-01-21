Kurze Atempause, danach kommen Regen, Gewitter und sogar Schnee zurück
Das Wetter auf Mallorca bleibt instabil. Der Sonnenschein am Mittwoch (21.1.) dürfte nur von kurzer Dauer sein
Nach dem Regen der vergangenen Tage ist die Insel am Mittwoch (21.1.) in weiten Teilen mit Sonnenschein in den Tag gestartet. An den Küsten muss man jedoch weiterhin aufpassen. Noch bis 12 Uhr gilt in der Tramuntana und im Norden und Nordosten der Insel Warnstufe gelb wegen hoher Wellen. Im Osten der Insel gilt die Wetterwarnung sogar noch bis 20 Uhr.
Am Himmel kann es vereinzelt Wolkenfelder geben, ansonsten bleibt es tagsüber sonnig mit Höchstwerten von bis zu 17 Grad in der Inselmitte und 14 Grad im Südwesten bei Andratx. Man sollte diese Atempause genießen, denn schon in der Nacht zieht das nächste Regengebiet über die Insel. Mindestens bis Donnerstagnachmittag dürfte es in weiten Teilen der Insel schütten. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100 Prozent. Vereinzelt werden die Niederschläge von Gewittern begleitet.
Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag spürbar ab. In Palma sind maximal 14 Grad drin, in Andratx aber auch in Inca maximal 11 Grad. Der Wind weht mäßig, vereinzelt aber auch mit stärkeren Böen. Zum späten Nachmittag hin dürfte der Himmel aufklaren. Dafür sinkt die Thermometer-Anzeige auch schnell. In der Nacht fallen die Werte in den mittleren einstelligen Bereich.
Wechselhaftes Wetter zum Ende der Woche
Am Freitag erwartet die Insel dann ein bunter Mix aus Sonne, Wolken und dem gelegentlichen schwachen Schauer. Teilweise werden Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Km/h erwartet. Die Temperaturen steigen wieder merklich an. Im Norden der Insel sind bis zu 18 Grad möglich. Zum Abend hin sinkt die Regenwahrscheinlichkeit.
Zum Wochenende hin bleibt es instabil. Für Samstag sind wieder Regen und Gewitter angekündigt, zudem sinken die Temperaturen im Vergleich zum Vortag wieder. Die Schneefallgrenze sinkt auf 900 Meter herab. In der Tramuntana ist also Schnee wahrscheinlich. Erneut werden stärkere Böen von bis zu 70 Km/h erwartet.
