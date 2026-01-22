Unfall auf Mallorca: Bagger versinkt in nassem Gelände in Port d’Andratx

Hoppla, was ist denn da passiert? Eine Leserin hat am Donnerstag (22.1.) der MZ ein Foto geschickt, das einen abgestürzten Bagger auf Mallorca zeigt. Das Gefährt blieb in einem Schacht in Port d'Andratx stecken.

Schnell gelöst

Laut einem Sprecher der Stadt kam es bereits vor vier Tagen zu dem Zwischenfall. "Durch die Nässe gab das Gelände nach und der Bagger sackte ab. Mittlerweile ist er aber schon wieder im Einsatz."