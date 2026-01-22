Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Unfall auf Mallorca: Bagger versinkt in nassem Gelände in Port d’Andratx

In Port d’Andratx ist ein Bagger in einen Schacht gestürzt – laut Stadt war aufgeweichter Boden die Ursache

Der Bagger sackte vor ein paar Tagen ab.

Der Bagger sackte vor ein paar Tagen ab. / MZ-Leserin

Ralf Petzold

Ralf Petzold

Hoppla, was ist denn da passiert? Eine Leserin hat am Donnerstag (22.1.) der MZ ein Foto geschickt, das einen abgestürzten Bagger auf Mallorca zeigt. Das Gefährt blieb in einem Schacht in Port d'Andratx stecken.

Schnell gelöst

Laut einem Sprecher der Stadt kam es bereits vor vier Tagen zu dem Zwischenfall. "Durch die Nässe gab das Gelände nach und der Bagger sackte ab. Mittlerweile ist er aber schon wieder im Einsatz."

