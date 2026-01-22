Mega-Drogenfund auf Mallorca: Kokain im Wert von über einer Million Euro im Hafen von Palma sichergestellt

Großer Drogenfund auf Mallorca: Die Guardia Civil und das Zollfahndungsamt haben am Mittwoch (21.1.) im Hafen von Palma 44 Kilogramm Kokain mit hoher Reinheit sichergestellt. Der Wert der Drogen wird auf 1.185.000 Millionen Euro geschätzt. Das Kokain befand sich in einem doppelten Boden eines Fahrzeugs, das kurz zuvor mit der Fähre aus Barcelona angekommen war. Die Beamten ermitteln derzeit, um die Herkunft und das Ziel der Ladung zu bestimmen.

Verhaftung im Hafen von Palma

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Donnerstag (22.1.) exklusiv berichtete, haben Guardia Civil und Zollsicherheitsbehörden am Mittwoch einen Mann im Hafen von Palma festgenommen. Er steht im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben, nachdem die Ermittler vor Ort eine der größten in den vergangenen Jahren beschlagnahmten Rauschgiftlieferungen sicherstellten.

Im Rahmen der „Operación Tebal“ kontrollierten die Beamten Fahrzeuge, die von Fähren aus vom spanischen Festland anlandeten. Die Einsatzkräfte überprüften mehrere Fahrzeuge, die gerade mit der Fähre aus Barcelona angekommen waren. Einer der Hunde der Guardia Civil schlug bei einem Wagen an, woraufhin dieser gründlich durchsucht wurde.

Verwandte nachrichten

Wo waren die Drogen versteckt?

Die Drogen waren in einem Doppelboden des Autos versteckt. Dort fanden die Beamten 38 Pakete mit verschiedenen Logos – Bruttogewicht: 44 Kilo. Zudem stellten sie 5.200 Euro sicher, die der Fahrer bei sich trug. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest fiel laut Guardia Civil positiv auf Kokain aus. Der geschätzte Wert der sichergestellten Droge liege bei rund 1.185.000 Euro. Der festgenommene mutmaßliche Drogendealer soll noch im Laufe des Donnerstags dem Richter vorgeführt werden.