Fischereiverband auf Mallorca über das heftige Unwetter: "Es war wie ein Katastrophenfilm"

Das stürmische Wetter auf Mallorca in den vergangenen Tagen mit hohem Wellengang und starken Niederschlägen hat zu großen Schäden an mehreren Booten im Hafen von Cala Figuera im Südosten der Insel gesorgt. Der balearische Fischerverband beschrieb es als ein Unwetter von bisher nie gesehenem Ausmaß.

"Die Boote waren im Hafen eigentlich festgezurrt. So ein heftiges Unwetter haben wir noch nie erlebt", erklärte eines der Verbandsmitglieder, das nach eigener Aussage seit vielen Jahren in der Fischerei tätig ist.

Klimawandel verantwortlich

Der Klimawandel sei für das schlechte Wetter verantwortlich. "Früher gab es so etwas nicht. Es war wie ein Katastrophenfilm", sagte der Fischer. Die hohen Wellen sorgten dafür, dass die Boote gegeneinander schlugen. Besonders in der vordersten Reihe war der Schaden erheblich. "Die Reparatur wird viel Geld kosten."

Die Fischer streiken derzeit wegen bürokratischer Probleme. Sie nutzen die Gunst der Stunde, um auf ihre alltäglichen Schwierigkeiten aufmerksam zu machen. "Die Leute denken, dass wir nur bei schönem Wetter rausfahren. Wir müssen aber auch an Regentagen mit Sturm arbeiten", sagte der Fischer.

So geht es mit dem Wetter auf Mallorca weiter

Am frühen Donnerstagabend soll der Regen langsam stoppen. Die Nacht bleibt wahrscheinlich trocken. Am Freitag scheint auf Mallorca die Sonne. Nur in der nördlichen Hälfte der Insel könnte es ein paar Tropfen geben.

Am Samstag drohen die nächsten stärkeren Schauer. Wobei noch nicht gänzlich klar ist, ob das Unwetter auf die Insel zieht oder sie verschont. In den Bergen ist Schneefall möglich. Von 3 bis 10 Uhr gilt im Süden und Osten die Warnstufe Gelb wegen Gewitters. Der Niederschlag kann als Hagel fallen.

Am Sonntag scheint erneut die Sonne, ehe es in der neuen Woche wieder regnerisch weitergeht. Die Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet sieht äußerst düster aus.

