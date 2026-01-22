Die Betreiberin hat "die Schnauze voll": Deutscher Supermarkt "SAM" auf Mallorca schließt

Paukenschlag auf Mallorca: Die Betreiberin des deutschen Supermarkts "SAM" an der Playa de Palma, Silla Voigt, hat angekündigt, den Laden noch 2026 zu schließen. Wie sie am Donnerstag (22.1.) in einem Gespräch mit der MZ erklärte, strebe sie an, das Geschäft bis zum Sommer aufzugeben, spätestens aber im letzten Quartal des Jahres. Ihr Entschluss stehe seit einer Woche fest, sagte Voigt. Ohnehin habe sie bereits mehrfach vorgehabt, den Supermarkt aufzugeben. "Ich habe die Schnauze voll", sagte sie der MZ. Sie habe in all den Jahren viele Hindernisse in den Weg geworfen bekommen.

Der Tropfen, der nun das Fass zum Überlaufen brachte, war offenbar der Fall eines Kunden, der sich an die Medien wandte, nachdem er angeblich am 8. Januar eine Packung verschimmelter Schnittwurst in dem Supermarkt gekauft hatte. Der Fall schlug Wellen, die Wurst war mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27. Dezember gekennzeichnet. Der Kunde erklärte, er habe den Schimmel beim Einkauf nicht bemerkt und fühlte sich von Silla Voigt nicht ernst genommen, als er die verschimmelte Ware reklamierte.

Betreiberin des "SAM" hat keine Lust mehr auf Beschimpfungen

Voigt sagt der MZ, dass sie sich sehr wohl für den Vorfall entschuldigt und dem Kunden den Kaufpreis sowie eine Entschädigung zukommen lassen wollte. "Doch er hat mich zehn Minuten lang beschimpft und aufs Übelste beleidigt." Sie habe in den zurückliegenden Jahren immer wieder Beschimpfungen von Kunden über sich ergehen lassen müssen. Und jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, an dem sie keine Lust mehr darauf habe. "Ich möchte endlich wieder in Ruhe leben", sagt sie der MZ.

Weitere Fälle abgelaufener Ware

Auch bei der MZ haben sich nach dem Vorfall Personen gemeldet, die abgelaufene Ware im "SAM" gekauft hatten. Eine Person, die dort gearbeitet hat, berichtet der MZ, dass abgelaufene Lebensmittel an der Tagesordnung seien und dass sie eigenhändig Haltbarkeitsdaten mit Nagellackentferner gelöscht und die Produkte mit neuen Daten etikettiert habe.

Zum Beweis kaufte diese Person nach dem Vorfall mit der verschimmelten Schnittwurst in den zurückliegenden Tagen mehrere abgelaufene Produkte, so unter anderem einen Brotaufstrich aus roten Bohnen, dessen Mindesthaltbarkeitsdatum am 8. August 2025 abgelaufen war. Auch ein Vanille-Hafer-Drink mit Datum vom 30. September 2025 oder ein Haferdrink, der mit dem Datum 11. November gekennzeichnet war, war unter den eingekauften Artikeln. Ein Sauerbraten, der laut dem spanischen Etikett vom 19. Dezember stammte, war noch Mitte Januar im Verkauf.

Offensichtlich handelt es sich dabei nicht um Einzelfälle: Zahlreiche Bewertungen bei Google bemängeln, dass abgelaufene Produkte verkauft wurden und dass die Belegschaft im Supermarkt sich damit herausrede, dass es sich um das Mindesthaltbarkeitsdatum handle und die Produkte auch nach dessen Ablauf noch verzehrt werden können. Auch im Gespräch mit der MZ sagt Silla Voigt: "Der Name weist ja schon darauf hin: Es ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt ja nicht, dass das Produkt ab dem Tag dann nicht mehr genießbar ist."

Der deutsche Supermarkt hatte im August 2007 eröffnet

So oder so: Nach fast 20 Jahren soll nun also Schluss sein mit dem deutschen Supermarkt an der Playa de Palma. Silla Voigt, die aus Chemnitz stammt, hatte den Laden im August 2007 eröffnet. Mehr als 12.000 Artikel befinden sich seither ständig im Angebot, das gesamte Sortiment bestand gar aus rund 15.000 Artikeln. Silla Voigt arbeitet vor allem mit Edeka-Produkten, hat aber auch eine Kooperation etwa mit Feinkost Dittmann.