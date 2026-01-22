Unwetter "Harry" auf Mallorca: So sehr sind die Lokale der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel betroffen

Das Unwetter "Harry" hat dieser Tage auch bei den im Inselosten ansässigen "Goodbye Deutschland"-Auswanderern Peggy Jerofke und Steff Jerkel gewütet und Schaden angerichtet. Immerhin liegt das Lokal "Tiki Beach" direkt an der Promenade, nicht weit weg vom Strand von Son Moll.

Dort wurde der Plankenweg durch Winter und Wasser in Stücke gerissen, auch der hölzerne Strandkiosk wurde schwer beschädigt.

Nicht mehr viel übrig blieb vom Weg am Strand von Son Moll. / Meteo de les Illes Balears

Die TV-Auswanderer sind dieses Mal wohl mit einem blauen Auge davongekommen. "Auf der Terrasse draußen ist alles gut. Dort ist nur ein Stromkasten der Gemeinde völlig zerfetzt. Innen wurde allerdings alles unter Wasser gespült. Es ist viel Schlamm dort. Ich hoffe, dass der Fußboden noch nicht aufgegangen ist. Auf der Seite, wo das meiste Wasser steht, ist auch unsere Holz-Lounge. Zudem ist da die Elektrik von den LEDs und es stehen Tische und Stühle dort", so Jerofke zur MZ. Sie hoffe, dass das Mobiliar keinen großen Schaden genommen hat. "Dadurch, dass alles aus Holz ist, saugt es sich voller Wasser", so die Mutter einer Tochter weiter.

Schadenssumme noch nicht bekannt

Das genaue Ausmaß des Schadens sei noch nicht klar. Dennoch sei der Schaden nicht so groß wie der, den das Sturmtief Gloria 2020 angerichtet hatte. "Damals war am Hafen die ganze Mauer weggebrochen. Dieses Mal haben wir Glück gehabt, dass die Scheiben nur auf- aber nicht kaputtgegangen sind. Damals waren sie sehr wohl kaputt", so Jerofke.

Die Auswanderer waren am Donnerstag (22.1.) noch nicht selbst im Lokal. Der Grund: Sie sind derzeit am Drehen mit dem Team von "Goodbye Deutschland". Jerofkes Putzfrau sei aber im Lokal gewesen, mit Verstärkung. "Sie haben alles aufgeräumt und alles trocken gemacht. Sie hat gesagt, dass jetzt so weit alles in Ordnung ist", so Jerofke, die sich am Freitag (23.1.) selbst vom aktuellen Zustand überzeugen will.

Und das Sharky's?

Im Sharky's sei Steff Jerkel seit dem Sturm noch gar nicht gewesen. "Wenn es viel regnet, ist das eher ein Problem, als Sturm", so Jerofke.

In der Villa der Auswanderer in Cala Lliteres sei Gott sei Dank alles in Ordnung.

So ist die Lage jetzt

Mittlerweile sei es etwas ruhiger geworden. "Es regnet die ganze Zeit, zudem gibt es Windböen. Es gibt zwar schlimmeren Sturm, aber es ist schon echt krass schlechtes Wetter", so Jerofke am Donnerstag (22.1.) zur MZ.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel sind in der neuen Folge im Hochzeitsfieber. / RTL / 99pro media

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel