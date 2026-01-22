18-Meter-Yacht im Hafen von Arenal abgebrannt

In der Nacht auf Donnerstag (22.1.) ist im Club Náutico von Arenal eine Yacht abgebrannt. Das bestätigte die Feuerwehr des Inselrats auf Mallorca der MZ. Die Guardia Civil ermittelt nun die Ursachen des Feuers.

Der Brand brach gegen 1.50 Uhr nachts auf einer 18 Meter langen Yacht aus und griff glücklicherweise nicht auf die anderen vor Anker liegenden Schiffe über. Vier Stunden kämpfte die Feuerwehr mit den Flammen. Zu den Einsatzkräften aus Llucmajor und Palma kamen später sogar Feuerwehrleute aus Calvià hinzu.

Die Yacht brannte völlig nieder. / Feuerwehr Inselrat

Gegen 8 Uhr zog die Feuerwehr wieder ab

Das Hauptaugenmerk lag anfangs darauf, das Feuer einzudämmen und im Anschluss gänzlich zu löschen. Die Hafenmitarbeiter halfen dabei und holten die Anker der umliegenden Schiffe ein.

Verwandte nachrichten

Facebook-Post des Yachthafens

Gegen 8 Uhr war die Arbeit getan. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, der Sachschaden ist jedoch hoch. Der Name des Schiffs oder die Flagge sind bislang nicht bekannt.