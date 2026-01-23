Deutscher Supermarkt auf Mallorca schließt: So reagieren die Kunden

Die Nachricht von der angekündigten Schließung des deutschen Supermarkts Sam an der Playa de Palma, über die die MZ am Donnerstag (22.1.) als erstes berichtete, hat für eine Vielzahl an Reaktionen geführt. Zahlreiche Kunden zeigten sich enttäuscht von der Entscheidung der Betreiberin, den seit fast 20 Jahren bestehenden Laden aufzugeben.

"Harzer Käse, Schupfnudeln, Spätzle"

Vor allem die Sorge, auf der Insel nicht mehr an deutsche Produkte zu kommen, treibt manche Kommentatoren auf Facebook um. User Alex C. schreibt: "Oh nein. Harzer Käse, Schupfnudeln, Spätzle - wo soll ich die herbekommen?". Peter F. ergänzt: "Hab immer gerne bei Euch eingekauft und kenne keine Alternative. Ihr habt immer gutes Brot und Harzer Käse." Daniel J. meint: "Ich sterbe hier ohne Sucuk." Tata R. erklärt: "Ich war so happy, dass ihr die ganzen leckeren veganen Produkte habt."

"Noch ein richtiger Kaufladen"

Andere User bekundeten, dass sie trotz der Probleme – in den vergangenen Wochen waren mehrere Fälle von abgelaufenen Produkten bekannt geworden – gerne in dem Supermarkt eingekauft hatten. Tim K. schreibt: "Schade. Ich habe die immer freundlich empfunden, auch zu Kindern insbesondere. Noch ein richtiger Kaufladen. [...] Ich muss sagen, das war eine Haltung, Service und Kundenbindung, die ich lange nicht mehr erlebt habe." Ähnlich argumentiert Simone W.: "Traurig. Das wird eine große Lücke hinterlassen. Der Laden ist eine Institution und wurde mit so viel Leidenschaft und Seele betrieben. Die Auswahl ist nicht zu toppen. Auf jeden individuellen Wunsch wurde immer Rücksicht genommen und alles besorgt, was man sich nur vorstellen konnte."

"Kleines Stück alte Heimat"

Sabi N. richtete sich direkt an die Betreiberin: "Ich danke dir von Herzen, liebe Silla. Ich war nicht oft bei dir, aber manchmal braucht man genau dieses kleine Stück alte Heimat. Ich kann gut erahnen, wie viel Kraft, Organisation und Ausdauer es braucht, über so lange Zeit ein Geschäft mit einem derart großen Angebot zu führen. Für deinen neuen Weg wünsche ich dir alles Gute, viel Freude und Zuversicht."

"Abgelaufene Ware hat nichts in den Regalen zu suchen"

Für manche User ist zumindest nachvollziehbar, dass es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Miriam D. meint: "Dann hoffen wir mal, dass es jemand auf anständige Weise weitermacht. Ohne selbst eingeschweißte Nudeln, weil die Packung kaputtging. Ohne Salzstangen, die muffig schmecken. Und ohne abgelaufene Waren." Nina H. schreibt: "Wenn man die Kühlketten nicht einhalten kann und schlechte Produkte verkauft, muss man mit unzufriedenen Kunden rechnen. So einfach ist das." Sebastian L. erklärt: "Abgelaufene Ware hat nichts in den Regalen zu suchen und gehört täglich aussortiert. Wenn mir zu Hause eine Ware abläuft, kann ich selbst entscheiden, ob ich sie noch verzehre. In einem Supermarkt erwarte ich, dass eine Ware noch entsprechend haltbar ist."