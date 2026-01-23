Sturm- und Gewitterwarnung: Warum das Wetter am Wochenende auf Mallorca trotzdem nicht so schlecht wird

Neulinge auf Mallorca bekommen beim Anblick der Wettervorhersage schnell Panik: Unwetter-Warnstufen, fette Gewitterwolken auf der Karte und Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent. Als ausgefuchster Inselexperte weiß man aber, dass man dem Wetterbericht nicht vollständig trauen kann. Daher gibt es trotz meteorologischer Weltuntergangsszenarien Lichtblicke für das Wochenende.

Die harten Fakten zuerst: Der spanische Wetterdienst Aemet hat für den Süden und den Osten Mallorcas die Warnstufe Gelb von 3 bis 10 Uhr am Samstagmorgen ausgegeben. Sie warnt hauptsächlich vor Gewitter. Im Nebensatz wird erwähnt, dass es zu 80 km/h schnellen Windböen und kleinkörnigem Hagel kommen kann. Mit Ausnahme des Nordens gilt zudem an den Küsten die Warnstufe Gelb wegen bis zu vier Meter hoher Wellen.

Im weiteren Wetterbericht ist von starken Schauern die Rede, die ab einer Höhe von 1.000 Metern als Schnee fallen können. Die Temperaturen spüren sinkbar. Tagsüber werden es 11 bis 13 Grad, nachts liegen die Tiefstwerte im mittleren einstelligen Bereich.

Warnstufen und Niederschlag am Samstag

Es bietet sich an, diese Informationen mit einem Wetterradar zu checken. Dort sind vereinzelte Regenwolken in der Nacht zu sehen, die aber eher nicht auf ein heftiges Unwetter schließen lassen. Am Vormittag ist tatsächlich Schnee in den Bergen der Tramuntana möglich. Ab dem Mittag scheint dafür inselweit bei wenigen Wolken die Sonne. Der Tag ist gerettet.

Am Sonntag gilt die gelbe Sturmwarnung (Böen bis zu 70 km/h schnell) im Süden Mallorcas von 15 Uhr bis Mitternacht. Auf der Wetterkarte sind vereinzelte Regenwolken eingezeichnet. Laut Wetterradar ist aber erst in der Nacht auf Montag mit Schauern zu rechnen. Wobei schon am Abend der Himmel zuziehen kann. Die Temperaturen klettern auf 15 Grad.

Auch in der neuen Woche dominieren die grauen Regenwolken die Aemet-Wettervorhersage. Wobei sich die Prognose bis dahin bestimmt nochmal ändert.