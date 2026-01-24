Policia Nacional

Bordell-Razzia auf Mallorca: Polizei beschlagnahmt Bargeld und Waffen

Die Nationalpolizei hat in Palma ein mutmaßliches Netzwerk der sexuellen Ausbeutung zerschlagen und 15 Frauen befreit. Nach Polizeiangaben wurden die Opfer über Anzeigen in sozialen Netzwerken angeworben und in Wohnungsbordellen festgehalten. Bei den Durchsuchungen stellten Beamte nach Polizeiangaben unter anderem Bargeld, fünf Luxusfahrzeuge, Schmuck, Uhren und Elektronik sicher. Außerdem fanden die Ermittler verschiedene Waffen und Gegenstände – darunter Taser, Messer und weitere Hieb- und Stichwaffen. Mehr Informationen