Der letzte TV-Auftritt des deutschen Supermarkts auf Mallorca: ZDF-Reportage über den Winter auf der Insel
Die Dokumentation begleitet zudem Wandertouristen im Tramuntana-Gebirge und zeigt die Ruhe am Ballermann, sowie die wenigen Betriebe, die auch im Winter geöffnet bleiben
Am Samstag (24.1.) läuft im ZDF um 17.35 Uhr die rund 30-minütige „ZDF.reportage“ „Winter auf Mallorca“. Sie zeigt, wie die Insel tickt, wenn der Touristenstrom abreißt – von leeren Promenaden und geschlossenen Lokalen bis zum Winter-Alltag von Residenten, Handwerkern und Landwirten.
Deutscher Supermarkt an der Playa wohl zum letzten Mal im TV
Doch nicht überall herrscht Winterschlaf: An der Playa de Palma gibt es einen Ort, an dem es in den Wintermonaten besonders voll wird. Im SAM, dem deutschen Supermarkt, decken sich viele Residenten mit „einem Stück Heimat“ für die Winter- und Weihnachtszeit ein. „Der Winter ist für uns Hochsaison“, sagt Inhaberin Silla Voigt.
Für den Supermarkt könnte es eine der letzten Saisons werden: Nach aktuellen Plänen soll das Geschäft spätestens im letzten Quartal 2026 schließen – und damit dürfte auch der Auftritt in der Reportage zu den letzten TV-Bildern zählen.
Was die Doku sonst noch zeigt
Die „ZDF.reportage“ begleitet zudem Wandertouristen im Tramuntana-Gebirge rund um Valldemossa, zeigt die Ruhe am Ballermann und schaut auf jene wenigen Betriebe, die im Winter geöffnet bleiben. Außerdem geht es um die Oliven- und Orangenernte sowie um einen Heizungsinstallateur, der in der feuchten Kälte der Insel alle Hände voll zu tun hat.
Wer die Ausstrahlung verpasst, hat noch eine zweite Chance: Laut Programmbeschreibung läuft die Reportage am Montag (26. Januar) um 5.00 Uhr noch einmal im ZDF. Alternativ gibt’s das Ganze auch online über ZDF-Livestream bzw. Mediathek.
- Die Betreiberin hat 'die Schnauze voll': Deutscher Supermarkt 'SAM' auf Mallorca schließt
- Deutscher Supermarkt auf Mallorca schließt: So reagieren die Kunden
- Dieses bei deutschen Urlaubern beliebte Strandlokal auf Mallorca gerät jetzt ins Visier der Umweltaktivisten
- Unwetter 'Harry' auf Mallorca: Wellen reißen Plankenweg und Strandkiosk in Cala Ratjada in Stücke
- Sturm- und Gewitterwarnung: Warum das Wetter am Wochenende auf Mallorca trotzdem nicht so schlecht wird
- Fischereiverband auf Mallorca über das heftige Unwetter: 'Es war wie ein Katastrophenfilm
- Deutscher Supermarkt an der Playa de Palma schließt: Was den Laden so besonders macht und wo man jetzt auf Mallorca noch deutsche Produkte kaufen kann
- Unwetter 'Harry' auf Mallorca: So sehr sind die Lokale der 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel betroffen