Der letzte TV-Auftritt des deutschen Supermarkts auf Mallorca: ZDF-Reportage über den Winter auf der Insel

Am Samstag (24.1.) läuft im ZDF um 17.35 Uhr die rund 30-minütige „ZDF.reportage“ „Winter auf Mallorca“. Sie zeigt, wie die Insel tickt, wenn der Touristenstrom abreißt – von leeren Promenaden und geschlossenen Lokalen bis zum Winter-Alltag von Residenten, Handwerkern und Landwirten.

Deutscher Supermarkt an der Playa wohl zum letzten Mal im TV

Doch nicht überall herrscht Winterschlaf: An der Playa de Palma gibt es einen Ort, an dem es in den Wintermonaten besonders voll wird. Im SAM, dem deutschen Supermarkt, decken sich viele Residenten mit „einem Stück Heimat“ für die Winter- und Weihnachtszeit ein. „Der Winter ist für uns Hochsaison“, sagt Inhaberin Silla Voigt.

Silla Voigt, Betreiberin des Supermarkts an der Playa de Palma. / ZDF.Reportage

Für den Supermarkt könnte es eine der letzten Saisons werden: Nach aktuellen Plänen soll das Geschäft spätestens im letzten Quartal 2026 schließen – und damit dürfte auch der Auftritt in der Reportage zu den letzten TV-Bildern zählen.

Was die Doku sonst noch zeigt

Die „ZDF.reportage“ begleitet zudem Wandertouristen im Tramuntana-Gebirge rund um Valldemossa, zeigt die Ruhe am Ballermann und schaut auf jene wenigen Betriebe, die im Winter geöffnet bleiben. Außerdem geht es um die Oliven- und Orangenernte sowie um einen Heizungsinstallateur, der in der feuchten Kälte der Insel alle Hände voll zu tun hat.

Wanderurlauber in der Tramuntana. / ZDF.Reportage

Wer die Ausstrahlung verpasst, hat noch eine zweite Chance: Laut Programmbeschreibung läuft die Reportage am Montag (26. Januar) um 5.00 Uhr noch einmal im ZDF. Alternativ gibt’s das Ganze auch online über ZDF-Livestream bzw. Mediathek.