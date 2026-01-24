Auch aus deutscher Hand: stylische Sonnenfinsternis-Brillen von Mallorca

Mit dem Thema Sonnenfinsternis begann sich der chilenisch-peruanische Animationsfilmer und Zeichner Jossie Malis ausgerechnet in einer Zeit zu beschäftigen, in der er im Krankenhaus um sein Leben kämpfte. Von Mitte 2023 bis Ende 2024 lag der damalige Leukämie-Patient, größtenteils von der Außenwelt isoliert, in einem Einzelzimmer in Son Espases. „Er hatte viel Zeit zum Nachdenken“, weiß seine Frau, die Deutsche Julie Reier. Das Künstlerduo – sie ist Musikerin – hatte sich vor Jahren mit Daumenkinos und dem Verlag flipboku einen Namen gemacht.

Lieblingsthema Weltraum

Im Krankenhaus entstand der Plan, das nächste Projekt Jossies Lieblingsthema, dem Weltraum, zu widmen – der Startschuss für das Unternehmen Astromo. „Jossie interessiert sich schon sein ganzes Leben lang dafür und hat mich damit angesteckt“, erzählt die 43-jährige Julie Reier, die in Nepal geboren, aber in Deutschland aufgewachsen ist.

Auch von Kindern tragbar

Die totale Sonnenfinsternis, die man am 12. August von Mallorca aus bewundern kann, kam dem Paar da gut gelegen. Seit einer guten Woche kann man von Reier und Malis entworfene Sonnenfinsternis-Brillen in vier verschiedenen Designs erwerben – als Vierer-Pack für 15 Euro. Sie heißen Starman, 1984, Cosmos und Nemo. Eine weitere Besonderheit neben dem bunten Design: Sie haben zwei Falze, eignen sich also für verschiedene Gesichtsgrößen. „Zudem kann man sie so auch über einer herkömmlichen Brille tragen. Unsere Sonnenfinsternis-Brillen sind eher für Erwachsene gedacht, sind aber auch von den meisten Kindern tragbar“, sagt Reier. Für Babys und Kleinkinder unter drei Jahren sei das Mitverfolgen des Himmelsspektakels ohnehin nicht empfehlenswert – da ändern auch die Designerbrillen nichts daran.

Die Brillen gibt es nur im Vierer-Pack. / Astromo (flipboku) / Reier / Malis

Wiederverwendbar und mit Verpackung

Weitere Vorteile: Der Augenschutz kommt in einer bunten Verpackung, und die Brillen sind wiederverwendbar. Schließlich stehen 2027 und 2028 noch weitere Eklipsen an. „Wenn man die Brillen gut behandelt, kann man sie zwei bis drei Jahre lang nutzen“, sagt Reier. Erst danach sei die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Mit der Zeit würden etwa die Filter verbleichen. Selbstverständlich seien die Brillen zertifiziert. Sie erfüllen damit alle vorgegebenen Normen (ISO 12312-2 ist hier das Stichwort).

Damit die Himmelsgucker die Brillen auch richtig benutzen und sich nicht nur vom Design blenden lassen, ist auf den Bügel eine Nutzungsanleitung gedruckt. „Trotz Brille sollte man nicht länger als drei Minuten am Stück in die Sonne schauen“, warnt Reier vorweislich. Wer über einen längeren Zeit mit ihr gen Sonne schaut, und dann immer einmal wieder weg, sollte aber keine Probleme haben.

Auch eine bunte Verpackung gibt es dazu. / Astromo (flipboku) / Reier / Malis

Auch diese Produkte wird es bald geben

Weitere Produkte für den Astromo-Webshop sind bereits in der Pipeline: Fragmente von Meteoriten oder Literatur über das Weltall, die man sonst gar nicht so einfach findet. Als die Idee für das Projekt entstand, wusste Malis noch nicht einmal, ob er den großen Tag am 12. August überhaupt miterleben wird. Vor allem dank eines deutschen Stammzellenspenders ist er mittlerweile wieder gesund. Mit Reier will er sich die Sonnenfinsternis übrigens vom Segelboot aus anschauen. Und natürlich mit Designerbrille. Malis hat längst seinen Favoriten gefunden: Starman.

astromo.space, Abholung im Carrer de Nostra Senyora de Bonany, 25, Palma (Mo.–Fr. 9 bis 16 Uhr), Versand nach Deutschland oder an Orte auf der Insel: circa 5 Euro.

