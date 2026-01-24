Überfall in Palmas Altstadt: Täter stechen Opfer ins Gesicht - Jugendlicher verliert Sehvermögen auf einem Auge

Die Nationalpolizei hat vier junge Männer festgenommen, die zwei Jugendliche auf offener Straße überfallen und einen von ihnen mit einem Messer schwer verletzt haben sollen. Den Verdächtigen werden versuchter Mord sowie zwei Raubdelikte mit Gewalt und Drohung zur Last gelegt, wie die Nationalpolizei am Freitag (23.1.) in einer Pressemitteilung bekanntgab.

Der Angriff ereignete sich am 10. Januar gegen 1.40 Uhr in der Nähe der Plaça Quadrado in Palmas Altstadt. Die beiden Jugendlichen waren auf dem Weg nach Hause, als die vier mutmaßlichen Täter sie einholten und sich aufteilten. Ein Angreifer bedrohte einen der Jungen demnach mit einem Messer und forderte ihm seine Wertsachen abzugeben, während der andere dem Opfer eine Kette vom Hals riss.

Opfer festgehalten und ins Gesicht gestochen

Währenddessen attackierten die beiden anderen Täter den zweiten Jugendlichen. Kurz darauf sollen alle vier auf ihn losgegangen sein, ihn geschlagen und getreten sowie festgehalten haben. In dieser Lage soll der Messerträger dem wehrlosen Opfer zwei Stiche ins Gesicht versetzt haben – einer davon traf ihn in ein Auge.

Als ein Auto vorbeifuhr, flüchteten die Angreifer. Die Fahrerin half den Opfern und brachte den Verletzten zunächst in ein nahegelegenes Gesundheitszentrum. Später wurde er, aufgrund des gesundheitliches Notstands ins Krankenhaus Son Espases verlegt. Der Jugendliche verlor nach der Attacke auf einem Auge das Sehvermögen.

Die Mordkommission der Nationalpolizei übernahm die Ermittlungen. Ein Verdächtiger wurde demnach am Dienstag, 20. Januar, festgenommen, die übrigen drei in der Nacht zum Mittwoch, 21. Januar, bei einem weiteren Polizeieinsatz. Ihnen werden versuchter Mord sowie zwei Raubüberfälle mit Gewalt zur Last gelegt.