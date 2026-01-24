Überfall in Palmas Altstadt: Täter stechen Opfer ins Gesicht - Jugendlicher verliert Sehvermögen auf einem Auge
Die Teenager wurden in der Nacht zum 10. Januar auf dem Heimweg überfallen
Die Nationalpolizei hat vier junge Männer festgenommen, die zwei Jugendliche auf offener Straße überfallen und einen von ihnen mit einem Messer schwer verletzt haben sollen. Den Verdächtigen werden versuchter Mord sowie zwei Raubdelikte mit Gewalt und Drohung zur Last gelegt, wie die Nationalpolizei am Freitag (23.1.) in einer Pressemitteilung bekanntgab.
Der Angriff ereignete sich am 10. Januar gegen 1.40 Uhr in der Nähe der Plaça Quadrado in Palmas Altstadt. Die beiden Jugendlichen waren auf dem Weg nach Hause, als die vier mutmaßlichen Täter sie einholten und sich aufteilten. Ein Angreifer bedrohte einen der Jungen demnach mit einem Messer und forderte ihm seine Wertsachen abzugeben, während der andere dem Opfer eine Kette vom Hals riss.
Opfer festgehalten und ins Gesicht gestochen
Währenddessen attackierten die beiden anderen Täter den zweiten Jugendlichen. Kurz darauf sollen alle vier auf ihn losgegangen sein, ihn geschlagen und getreten sowie festgehalten haben. In dieser Lage soll der Messerträger dem wehrlosen Opfer zwei Stiche ins Gesicht versetzt haben – einer davon traf ihn in ein Auge.
Als ein Auto vorbeifuhr, flüchteten die Angreifer. Die Fahrerin half den Opfern und brachte den Verletzten zunächst in ein nahegelegenes Gesundheitszentrum. Später wurde er, aufgrund des gesundheitliches Notstands ins Krankenhaus Son Espases verlegt. Der Jugendliche verlor nach der Attacke auf einem Auge das Sehvermögen.
Die Mordkommission der Nationalpolizei übernahm die Ermittlungen. Ein Verdächtiger wurde demnach am Dienstag, 20. Januar, festgenommen, die übrigen drei in der Nacht zum Mittwoch, 21. Januar, bei einem weiteren Polizeieinsatz. Ihnen werden versuchter Mord sowie zwei Raubüberfälle mit Gewalt zur Last gelegt.
- Die Betreiberin hat 'die Schnauze voll': Deutscher Supermarkt 'SAM' auf Mallorca schließt
- Deutscher Supermarkt auf Mallorca schließt: So reagieren die Kunden
- Dieses bei deutschen Urlaubern beliebte Strandlokal auf Mallorca gerät jetzt ins Visier der Umweltaktivisten
- Unwetter 'Harry' auf Mallorca: Wellen reißen Plankenweg und Strandkiosk in Cala Ratjada in Stücke
- Fischereiverband auf Mallorca über das heftige Unwetter: 'Es war wie ein Katastrophenfilm
- Deutscher Supermarkt an der Playa de Palma schließt: Was den Laden so besonders macht und wo man jetzt auf Mallorca noch deutsche Produkte kaufen kann
- Unwetter 'Harry' auf Mallorca: So sehr sind die Lokale der 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel betroffen
- Mallorca immer teurer: Urlauber werden 2026 über 200 Euro ausgeben – pro Tag