Nach Felssturz auf Mallorca: Esporles empfiehlt Evakuierung zweier Häuser

Heftige Regenfälle haben am Donnerstagabend (22.1.) in der Naturzone es Verger bei Esporles einen Felssturz ausgelöst. Die Gemeinde empfahl daraufhin am Freitag (23.1.) die vorsorgliche Evakuierung zweier Häuser, die besonders gefährdet seien.

Die betroffene Zone im Tramuntana-Gebirge umfasst rund 70 Häuser, viele davon Zweitwohnsitze. Etwa 100 Menschen leben dort. Eine Evakuierungsempfehlung stehe nicht für alle Immobilien in der Zone ein, stellte der Bürgermeister von Esporles Josep Ferrà gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" klar.

Alarm in der Nacht vom Donnerstag

Die Alarmmeldung ging am Donnerstagabend (22.1.) ein. An diesem Tag kam es in es Verger zu einem Steinschlag. An dem Einsatz beteiligten sich die Ortspolizei, die Feuerwehr von Mallorca, die Guardia Civil, Mitarbeiter der Inselstraßenverwaltung, ein Umweltbeamter sowie der Notrufdienst 112. Unterstützung aus der Luft kam von einem Hubschrauber. Techniker der Balearen-Universität setzten Drohnen zur Lageerkundung ein.

Ursache: „Hohe Bodenfeuchtigkeit“ nach viel Regen

Die Behörden machten die anhaltenden Niederschläge seit Mitte Dezember sowie die stark durchnässten Böden für das Unglück verantwortlich.

Derzeit ist das Gebiet für Fahrzeuge, Fußgänger, Wanderer und Kletterer gesperrt. Schäden gab es bislang nur an zwei privaten Zufahrtswegen, die abgesperrt wurden.

Die Gemeinde kündigte an, die Evakuierungsempfehlung aufrechtzuerhalten, bis ein endgültiger technischer Bericht vorliegt. Dieser werde für Anfang oder Mitte nächster Woche erwartet. Den betroffenen Familien wurde eine alternative Unterkunft angeboten.

Ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit

Steinschläge sind in es Verger kein Einzelfall: Bereits im März 2025 bedrohten herabfallende Steine dieselben Häuser. 2018 schlug zudem ein Felsbrocken in eines der Gebäude ein.

